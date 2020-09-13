Напоить Симферополь любой ценой: власти отбирают воду у крымчан

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Крымчане вторую неделю живут в режиме жесткой экономии воды. Из-за вододефицита на полуострове, в Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы дают воду по графику.

Тем временем власти Крыма продолжают опустошать ближайшие к Симферополю водоемы, чтобы удовлетворить потребности города, таким образом, лишая воды жителей других регионов.

Вододефицит в той или иной мере ощущают в разных уголках полуострова. Однако приоритетным для властей Крыма на данный момент является обеспечение водой Симферополя. Город, разросшийся из-за массового переселения россиян в Крым, в последние годы стал потреблять гораздо больше воды.

Три водохранилища, которые обеспечивали потребности Симферополя, в этом году пересохли до критических отметок. В связи с этим жизнь в городе и ближайших к нему регионах изменилась на неопределенный срок.

С начала сентября жители Симферополя, а также Симферопольского и Бахчисарайского районов живут по графикам подачи воды. В среднем ее подают на три часа утром и три часа вечером, без горячего водоснабжения. Местные власти регулярно обновляют графики. Но на практике они не соблюдаются, жалуются симферопольцы в соцсетях.

Это подтверждают и местные власти. Глава администрации Симферополя Елена Проценко утверждает, что за последние несколько дней поступило более сотни жалоб на отклонение от графиков.

По ее словам, чаще всего отклонения от графиков связаны с аварийными ситуациями. Проценко попросила симферопольцев с пониманием относиться к ситуации.

Многие жители города жалуются на то, что у них из кранов течет мутная жидкость с осадком и неприятным запахом, в которой невозможно помыть посуду, постирать или помыться.

В госпредприятии «Вода Крыма» приносят извинения за качество воды.

«Графиковая подача воды подразумевает периодическое наполнение и опорожнение системы холодного водоснабжения. Это приводит к завоздушиванию трубопроводов и увеличению скорости коррозии труб. Во время подачи воды происходит кратковременное вымывание продуктов коррозии с внутренних поверхностей сетей. Предприятие приносит извинения в сложившейся ситуации», – пояснил пресс-секретарь министерства ЖКХ российского правительства Крыма Анатолий Половинец в соцсетях в ответ на жалобы крымчан.

Сама Елена Проценко заявила крымским СМИ, что экономит воду, работая допоздна и без выходных. Она утверждает, что из-за насыщенного рабочего графика дома пользуется только душем, еду не готовит, и поэтому посуду не моет.

Чтобы обеспечить симферопольцев водой, местные власти разместили в городе емкости с питьевой водой. В первую очередь, ею обеспечивают больницы, школы и детские сады, затем – жилой фонд. Эти бочки, по мнению чиновников, должны «максимально сгладить неудобства в связи с ограничением водоснабжения».

Вода в этих резервуарах местная, их наполняют в Симферополе, утверждают власти Симферополя, и рекомендуют кипятить воду перед употреблением. Один из пунктов забора воды, по их информации, находится по улице Гурзуфской, рядом с ГУП «Вода Крыма».

Тем временем у симферопольцев возникают сомнения относительно сохранности этой воды в жаркую погоду.

«Проехал по городу и увидел большие накопительный баки. Сначала подумал: отлично. А потом задался вопросом: как эти баки будут обрабатывать? Можно ли после обработки баков использовать эту воду для приготовления пищи? А если не обрабатывать, то что с этой водой будет на жаре? Кишечных заболеваний не избежать... Но, по докладам чиновников, все под контролем», – заявил активист из Симферополя Александр Юрьев.

Елена Проценко утверждает, что емкости для воды «будут обработаны» по согласованию в Роспотребнадзором.

Участников процесса установки емкостей с водой у школ и детских садов уже успели наградить. Елена Проценко сообщила, что 9 сентября вручила благодарственные письма сотрудникам профильных ведомств. «В сжатые сроки ими был выполнен огромный объем работ», – отметила она.

Однако крымский активист Алексей Ефремов заявил, что в емкостях, расставленных по городу, не всегда есть вода.

«Городская администрация поставила в каждом дворе баллоны и емкости, но они стоят пустые. Говорят, что будут наполнять их по мере необходимости, а сначала посмотрят, как народ будет пользоваться», – говорит он.

Чтобы обеспечить себя водой, симферопольцы массово покупают ее в магазинах. Чиновники уже обратились к предпринимателям с просьбой не повышать цены на бутилированную воду в связи с вододефицитом.

Кафе и ресторанам города рекомендовали для экономии воды пользоваться одноразовой посудой. Автомойки в Симферополе пока работают. Решение об отключении или ограничении водоснабжения для них будут принимать в ГУП «Вода Крыма», с которым владельцы этих объектов заключали договоры.

По словам главы ГУП «Вода Крыма» Владимира Баженова, для сокращения потребления воды из водохранилищ, с июня Симферополь также начали обеспечивать водой из артезианских скважин Вилино Бахчисарайского района и Ивановки Симферопольского района. Однако этих мер оказалось недостаточно для решения проблемы.

«За сутки мы подняли с трех водохранилищ всего 75 тысяч кубометров воды при потребности в 150-160 тысяч. При этом количество воды, которое мы подняли из артезианских скважин Вилино и Ивановки, увеличили практически до 50-ти (тысяч кубометров). Вода имеет мутность, которая, к сожалению, нарастает в связи со снижением горизонтов», – заявил Баженов на совещании в администрации Симферополя 7 сентября.

Чтобы обеспечить Симферополь водой, привлекли и армию. Военные протянули водовод и выкачивают воду из Тайганского водохранилиша в Белогорском районе, таким образом уменьшая запасы воды местного населения.

8 сентября военные перекрыли земляной плотиной реку Биюк-Карасу ниже Белогорского водохранилища. Воду из нее тоже качают для нужд Симферополя.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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