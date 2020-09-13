Происшествия
На пляже в Крыму произошел крупный обвал грунта
фото © МЧС Севастополя
На пляже в селе Андреевка (Севастополь) произошел обвал грунта, сообщили в городском управлении МЧС России.
По прибытию спасатели зафиксировали обвал протяженностью 30 метров. По информации ведомства, начались профилактические работы.
«Пострадавших и погибших нет. Причины и обстоятельства происшествия уточняются», – говорится в сообщении.
Ранее в Севастополе предупреждали об угрозе обвалов в районе побережья Гераклейского полуострова.
В июне этого года в Казачьей бухте произошел обвал грунта из-за сильных осадков, которые размыли землю. По предварительной оценке экологов общая масса обвала составила 500 тонн.
Несколько лет назад в поселке Николаевка под обвалившимся берегом погибли двое отдыхающих. 28 августа 2010 года в ГУ МЧС Украиныв АР Крым поступила информация о том, что в районе «дикого» пляжа между пансионатом «Дельфин» и пансионатом «Якорь» произошел обвал берега. Под грунтом оказались отдыхающие.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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