На пляже в Крыму произошел крупный обвал грунта

фото © МЧС Севастополя

На пляже в селе Андреевка (Севастополь) произошел обвал грунта, сообщили в городском управлении МЧС России.

По прибытию спасатели зафиксировали обвал протяженностью 30 метров. По информации ведомства, начались профилактические работы.

«Пострадавших и погибших нет. Причины и обстоятельства происшествия уточняются», – говорится в сообщении.

Ранее в Севастополе предупреждали об угрозе обвалов в районе побережья Гераклейского полуострова.

В июне этого года в Казачьей бухте произошел обвал грунта из-за сильных осадков, которые размыли землю. По предварительной оценке экологов общая масса обвала составила 500 тонн.

Несколько лет назад в поселке Николаевка под обвалившимся берегом погибли двое отдыхающих. 28 августа 2010 года в ГУ МЧС Украиныв АР Крым поступила информация о том, что в районе «дикого» пляжа между пансионатом «Дельфин» и пансионатом «Якорь» произошел обвал берега. Под грунтом оказались отдыхающие.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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