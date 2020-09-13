Муниципалитеты Севастополя получат миллионы на благоустройство

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Каждому муниципальному образованию выделят по потребностям.

Муниципальным образованиям Севастополя вернут бюджетные средства в размере 49 млн. рублей на выполнение их полномочий, еще 30 млн. будут выделены дополнительно на благоустройство районных территорий. Об этом стало известно на заседании правительства города.

По словам главы департамента горхоза Евгения Горлова, смета уже составлена и после принятия постановления, муниципальные власти приступят к благоустройству.

Как уточнил Горлов, восстановленные 49 млн. рублей распределились между городскими образованиями следующим образом: Балаклавский муниципалитет получит 8,2 млн. рублей, Верхнесадовский МО – 3 млн., Гагаринский – 6,2 млн., Качинский – 7,4 млн., Ленинский – 3,7 млн., Нахимовский – 5,9 млн., Орлиновский – 4,6 млн. и Терновский МО – 2,2 млн. рублей.

Из 30 млн. рублей, дополнительно выделенных на благоустройство городских пространств, по 5,5 млн. направят в Балаклавский, Качинский, Орлиновский муниципалитеты и в город Инкерман. Еще по 4 млн. рублей получат Гагаринский и Ленинский муниципалитеты.

В тексте использованы материалы: Форпост

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