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Общество

Крымский ресторатор занял третье место в финале WorldSkills

11:25 воскресенье, 13 сентября 2020

Крымский участник в компетенции «Ресторанный сервис» занял третье место в финале Национального конкурса WorldSkills.

Волкова Анна заведующая центром развития профессиональных компетенций Романовского колледжа индустрии гостеприимства:

- Сегодня объявили результаты по компетенции «Ресторанный сервис», в которой мы участвовали, у Республики Крым - бронза. Это очень круто, по всей стране в национальном финале! В любом случае это успех всего коллектива и соответственно авторитет, который мы на протяжении многих лет зарабатываем колледжем. В «Ресторанном сервисе» было около 40 команд. 31 участник со своим волонтером, компатриотом - это основная ветка, это ребята от 16 до 22 лет, а также есть юниоры - от 14 до 16 лет. К сожалению, в Республике Крым мы эту ветку юниоров по ресторанному сервису не имеем, не начали развивать, хотя это в ближайшей перспективе. Но среди 31 участника по «Ресторанному сервису» наше 3-е место!

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