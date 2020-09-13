Крымский химик рассказал о вреде пластиковой посуды

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Пластиковые бутылки для воды не стоит хранить на солнце, так как они могут выделять ядовитые вещества.

Об этом рассказал младший научный сотрудник факультета биологии и химии Таврической академии КФУ в эфире радио «Спутник в Крыму» Юрий Балуда.

По словам ученого, практически все бутыли изготавливаются из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Он безопасен для человека, но подвержен фотодиструкции.

«Без лишней необходимости их не стоит использовать много раз. Купили воду, выпили, максимум два-три раза. Все-таки материал с каждым использованием разрушается особенно под воздействием солнца», – рассказал Балуда.

Нежелательно использовать посуду с кодом 03, которая сделана из винилхлорида, так как он очень токсичен. Однако эксперт поспешил успокоить – такой вид пластика чаще используют в промышленных целях, чем в пищевых.

«Сейчас посуду в основном изготавливают из полистирола (PS), полиэтилена (HDPE) и полипропилена (РР). В целом все эти вещества не опасны. Но греть такую посуду нельзя. В принципе, если использовать ее разово, а не систематически, то никаких проблем не будет. Также не стоит обрабатывать ее спиртом и оставлять на солнце», - предупредил химик.

В целом ученый отметил, что использовать пластиковую посуду желательно только в крайних ситуациях.

«Мы понимаем, что из-за различных эпидемиологических ситуаций и проблем с водой спрос на пластиковую посуду растет, но приоритет все же должен оставаться за многоразовыми вещами. Это лучше и для экологии, и для человеческого организма», - заключил Балуда.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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