Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Опять много: в Крыму 77 новых заражений коронавирусом ● В Севастополе всплеск заражений коронавирусом ● Число жертв коронавируса в Крыму приближается к четырем десяткам ● Стабильно много: в Крыму 69 новых заражений коронавирусом ● В Севастополе на карантин закрыли суд
Коронавирус показал рекордную для Крыма смертность
фото © strana.ua
За минувшие стуки в республике от коронавируса скончались три человека.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения РК. Стоит отметить, что это рекорд – максимальное количество умерших за сутки в РК от коронавируса не превышало двух человек с начала пандемии.
Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в РК достигло 43 человек.
«Под медицинским наблюдением находятся 2112 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 403 человека, в стационарах находятся 1521 человек, изолировано в обсерваторы – 188 человек», - уточнили в Минздраве РК.
Как ранее сообщалось, за минувшие сутки в республике было выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил глава республики Сергей Аксенов. Общее количество случаев заражения в РК достигло 3226.
В Севастополе за минувшие сутки выявлено 12 случаев заражения коронавирусом. Общее количество выявленных случаев с начала пандемии – 619. 20 из них умерло.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе всплеск заражений коронавирусом. В Севастополе за минувшие сутки подтверждены 12 новых случаев заражения COVID-19.
Число жертв коронавируса в Крыму приближается к четырем десяткам. Еще два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Крыму за последние сутки, говорится в сводке Минздрава региона.
Стабильно много: в Крыму 69 новых заражений коронавирусом. За 11 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 69 случаев коронавирусной инфекции.
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