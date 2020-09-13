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Коронавирус в Крыму

Коронавирус показал рекордную для Крыма смертность

11:26 воскресенье, 13 сентября 2020
Коронавирус показал рекордную для Крыма смертность

фото © strana.ua

За минувшие стуки в республике от коронавируса скончались три человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения РК. Стоит отметить, что это рекорд – максимальное количество умерших за сутки в РК от коронавируса не превышало двух человек с начала пандемии.

Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в РК достигло 43 человек.

«Под медицинским наблюдением находятся 2112 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 403 человека, в стационарах находятся 1521 человек, изолировано в обсерваторы – 188 человек», - уточнили в Минздраве РК.

Как ранее сообщалось, за минувшие сутки в республике было выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил глава республики Сергей Аксенов. Общее количество случаев заражения в РК достигло 3226.

В Севастополе за минувшие сутки выявлено 12 случаев заражения коронавирусом. Общее количество выявленных случаев с начала пандемии – 619. 20 из них умерло.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе всплеск заражений коронавирусом. В Севастополе за минувшие сутки подтверждены 12 новых случаев заражения COVID-19.

Число жертв коронавируса в Крыму приближается к четырем десяткам. Еще два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Крыму за последние сутки, говорится в сводке Минздрава региона.

Стабильно много: в Крыму 69 новых заражений коронавирусом. За 11 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 69 случаев коронавирусной инфекции.

В Крыму врачи спасли от ампутации ноги туриста с коронавирусом. Мужчину долго отказывались госпитализировать из-за переполненных больниц.

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Коронавирус показал рекордную для Крыма смертность

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