Власть
Киев призвал страны не признавать результаты выборов в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с проведением выборов губернатора в Севастополе и довыборов в городской совет Симферополя и Госсовет РК.
Соответствующее заявление размещено на сайте дипломатического ведомства. По мнение украинской стороны, проводимые выборы незаконны.
«Выборы губернатора Севастополя» и «довыборы депутатов» в так называемые «государственный совет Республики Крым» и «симферопольский городской совет» являются грубым нарушением конституции и законодательства Украины, а так же основополагающих норм и принципов международного права», - уверены в МИД Украины.
Кроме того, в ведомстве пригрозили организаторам ответственностью по законам Украины и призвали иностранные государства присоединиться к наказанию.
«Призываем иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ и четко заявить о непризнании результатов», - говорится в сообщении украинских дипломатов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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