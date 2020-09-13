Киев призвал страны не признавать результаты выборов в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с проведением выборов губернатора в Севастополе и довыборов в городской совет Симферополя и Госсовет РК.

Соответствующее заявление размещено на сайте дипломатического ведомства. По мнение украинской стороны, проводимые выборы незаконны.

«Выборы губернатора Севастополя» и «довыборы депутатов» в так называемые «государственный совет Республики Крым» и «симферопольский городской совет» являются грубым нарушением конституции и законодательства Украины, а так же основополагающих норм и принципов международного права», - уверены в МИД Украины.

Кроме того, в ведомстве пригрозили организаторам ответственностью по законам Украины и призвали иностранные государства присоединиться к наказанию.

«Призываем иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ и четко заявить о непризнании результатов», - говорится в сообщении украинских дипломатов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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