Какой сегодня праздник 13 сентября

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Сегодня, 13 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День танкиста

Во второе воскресенье сентября отмечается День танкиста — профессиональный праздник танкистов и танкостроителей, который ведет свою историю с советских времен.

На протяжении всей своей истории данный профессиональный праздник является одним из наиболее почитаемых праздничных дней в войсках. Некоторое время (в период с 1940-х по 1950-е годы) в крупных городах Советского Союза День танкистов даже отмечался торжественным продвижением танковых колонн по городу и салютом.

Международный день памяти жертв фашизма (Remembrance Day for Victims of Fascism)

Фото mauthausen.ru

День памяти жертв фашизма — это день памяти десятков миллионов людей, погибших в результате гигантского, нечеловеческого эксперимента. Это миллионы солдат, которых фашистские лидеры столкнули друг с другом, но еще больше — мирных жителей, которые погибали под бомбами, в концлагерях, от болезней и от голода.

В 1962 году было принято решение считать каждое второе воскресенье сентября Международным днем памяти жертв фашизма, основной целью которого является борьба с идеологией возрождения фашизма.

Дата проведения Дня была определена именно на сентябрь, так как на этот месяц приходятся две связанные со Второй мировой войной даты — день ее начала и ее полного завершения. Это и стало одной из причин установления дня траура на сентябрьское воскресенье.

Куприянов день (Журавлиное вече)

Народный праздник «Куприянов день» отмечается 13 сентября (по старому стилю - 31 августа). Православная церковь в этот день чтит память мученика Киприана Карфагенского, епископа. Другие названия праздника: «Журавлиное вече», «Журавлинка», «Куприян».

Также сегодня, 13 сентября, отмечают такие праздники:

- День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины

- День парикмахера России

- Международный день шоколада (International Chocolate Day)

- День йоги в России

- День основания Краснодарского края

- Всемирный день журавля

- День семьи в Казахстане

- День шарлоток и осенних пирогов

- День позитивного мышления (Positive Thinking Day)

- День рождения пенициллина

- Праздник железных материалов

- День рождения бионики

- День памяти священномученика Киприана Карфагенского

- День «Виноват кто-то другой» (National Blame Someone Else Day) в США

- Фестиваль пиццы (Napoli Pizza Village) в Италии

Сегодня именины празднуют: Геннадий, Киприан, Василиск, Диадох.

Что происходило 13 сентября в прошлые годы

122 - римским императором Адрианом начато строительство оборонительного сооружениястены Адриана (наиболее выдающийся памятник античности в Великобритании).

1645 - войска сторонников парламента во главе с Дэвидом Лесли нанесли жестокое поражение армиям шотландских роялистов в битве при Филипхоу.

1648 - украинские казаки Богдана Хмельницкого наголову разгромили коронное войско Речи Посполитой под Пилявцами.

1788 - временной столицей США стал Нью-Йорк.

1902 - отпечатки пальцев впервые используются как доказательство вины обвиняемого в Великобритании.

1940 - итальянские войска начали вторжение в Египет в ходе Второй мировой войны.

1960 - свой день рождения «празднует» наука бионикаприкладная наука о применении в технических устройствах и системах принципов живой природы.

1965 - в Америке вышел бессмертный сингл «Yesterday» группы «Битлз».

2001 - из США бегут 24 члена семьи Усамы бин Ладена, безопасность обеспечивало ФБР (все это естественно было связано с террактами 11 сентября).

2007 - шпионский скандал в Формуле-1:команда McLaren была обвинена в промышленном шпионаже в отношении Ferrari.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 13 сентября. Какие праздники будут завтра?

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