Общество
Какой сегодня праздник 13 сентября
фото © pixabay.com
Сегодня, 13 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День танкиста
Во второе воскресенье сентября отмечается День танкиста — профессиональный праздник танкистов и танкостроителей, который ведет свою историю с советских времен.
На протяжении всей своей истории данный профессиональный праздник является одним из наиболее почитаемых праздничных дней в войсках. Некоторое время (в период с 1940-х по 1950-е годы) в крупных городах Советского Союза День танкистов даже отмечался торжественным продвижением танковых колонн по городу и салютом.
Международный день памяти жертв фашизма (Remembrance Day for Victims of Fascism)
Фото mauthausen.ru
День памяти жертв фашизма — это день памяти десятков миллионов людей, погибших в результате гигантского, нечеловеческого эксперимента. Это миллионы солдат, которых фашистские лидеры столкнули друг с другом, но еще больше — мирных жителей, которые погибали под бомбами, в концлагерях, от болезней и от голода.
В 1962 году было принято решение считать каждое второе воскресенье сентября Международным днем памяти жертв фашизма, основной целью которого является борьба с идеологией возрождения фашизма.
Дата проведения Дня была определена именно на сентябрь, так как на этот месяц приходятся две связанные со Второй мировой войной даты — день ее начала и ее полного завершения. Это и стало одной из причин установления дня траура на сентябрьское воскресенье.
Куприянов день (Журавлиное вече)
Народный праздник «Куприянов день» отмечается 13 сентября (по старому стилю - 31 августа). Православная церковь в этот день чтит память мученика Киприана Карфагенского, епископа. Другие названия праздника: «Журавлиное вече», «Журавлинка», «Куприян».
Также сегодня, 13 сентября, отмечают такие праздники:
- День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины
- День парикмахера России
- Международный день шоколада (International Chocolate Day)
- День йоги в России
- День основания Краснодарского края
- Всемирный день журавля
- День семьи в Казахстане
- День шарлоток и осенних пирогов
- День позитивного мышления (Positive Thinking Day)
- День рождения пенициллина
- Праздник железных материалов
- День рождения бионики
- День памяти священномученика Киприана Карфагенского
- День «Виноват кто-то другой» (National Blame Someone Else Day) в США
- Фестиваль пиццы (Napoli Pizza Village) в Италии
Сегодня именины празднуют: Геннадий, Киприан, Василиск, Диадох.
Что происходило 13 сентября в прошлые годы
122 - римским императором Адрианом начато строительство оборонительного сооружениястены Адриана (наиболее выдающийся памятник античности в Великобритании).
1645 - войска сторонников парламента во главе с Дэвидом Лесли нанесли жестокое поражение армиям шотландских роялистов в битве при Филипхоу.
1648 - украинские казаки Богдана Хмельницкого наголову разгромили коронное войско Речи Посполитой под Пилявцами.
1788 - временной столицей США стал Нью-Йорк.
1902 - отпечатки пальцев впервые используются как доказательство вины обвиняемого в Великобритании.
1940 - итальянские войска начали вторжение в Египет в ходе Второй мировой войны.
1960 - свой день рождения «празднует» наука бионикаприкладная наука о применении в технических устройствах и системах принципов живой природы.
1965 - в Америке вышел бессмертный сингл «Yesterday» группы «Битлз».
2001 - из США бегут 24 члена семьи Усамы бин Ладена, безопасность обеспечивало ФБР (все это естественно было связано с террактами 11 сентября).
2007 - шпионский скандал в Формуле-1:команда McLaren была обвинена в промышленном шпионаже в отношении Ferrari.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 13 сентября. Какие праздники будут завтра?
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