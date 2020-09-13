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Власть

Глава Севастополя поделился впечатлениями о работе с Поклонской

20:10 воскресенье, 13 сентября 2020
Севастополь
Глава Севастополя поделился впечатлениями о работе с Поклонской

фото © Форпост

«На некоторые проблемы можно было посмотреть сразу с двух точек зрения», – отметил Развожаев.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал о своих впечатлениях после совместного приема граждан с депутатом Государственной думы РФ Натальей Поклонской. По его словам, многие обращения горожан бывают связаны с работой правоохранительных органов или судебной системы, и компетенция Натальи Поклонской в таких случаях очень полезна.

«Это был очень интересный опыт, потому что на некоторые проблемы можно посмотреть сразу с двух точек зрения: я – с хозяйственной, с организационной (как это можно решить), а Наталья Владимировна давала правовую оценку», – сказал в эфире правительственного телеканала Михаил Развожаев.

По его словам, благодаря подобному взаимодействию некоторые сложные вопросы, которые не решались долгое время, можно сдвинуть с мертвой точки.

«Думаю, такую практику будем продолжать, по крайней мере, по некоторым вопросам такой разносторонний взгляд может позволить решить проблему более качественно», – отметил глава региона.

Напомним, совместный прием врио губернатора Михаила Развожавева и депутата Госдумы Натальи Поклонской прошел в Севастополе 8 сентября. Жители города, в частности, рассказывали о проблемах с выплатами детских пособий, получением медицинской помощи, а также обращались с вопросами касательно имущественного и жилищного права.

В тексте использованы материалы: Форпост

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