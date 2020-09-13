Власть
Глава Севастополя поделился впечатлениями о работе с Поклонской
фото © Форпост
«На некоторые проблемы можно было посмотреть сразу с двух точек зрения», – отметил Развожаев.
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал о своих впечатлениях после совместного приема граждан с депутатом Государственной думы РФ Натальей Поклонской. По его словам, многие обращения горожан бывают связаны с работой правоохранительных органов или судебной системы, и компетенция Натальи Поклонской в таких случаях очень полезна.
«Это был очень интересный опыт, потому что на некоторые проблемы можно посмотреть сразу с двух точек зрения: я – с хозяйственной, с организационной (как это можно решить), а Наталья Владимировна давала правовую оценку», – сказал в эфире правительственного телеканала Михаил Развожаев.
По его словам, благодаря подобному взаимодействию некоторые сложные вопросы, которые не решались долгое время, можно сдвинуть с мертвой точки.
«Думаю, такую практику будем продолжать, по крайней мере, по некоторым вопросам такой разносторонний взгляд может позволить решить проблему более качественно», – отметил глава региона.
Напомним, совместный прием врио губернатора Михаила Развожавева и депутата Госдумы Натальи Поклонской прошел в Севастополе 8 сентября. Жители города, в частности, рассказывали о проблемах с выплатами детских пособий, получением медицинской помощи, а также обращались с вопросами касательно имущественного и жилищного права.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Киев призвал страны не признавать результаты выборов в Севастополе. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с проведением выборов губернатора в Севастополе и довыборов в городской совет Симферополя и Госсовет РК.
Явка на выборах в Севастополе в первый день составила всего 18 процентов. В Севастополе подвели итоги первого из трех дней голосования на выборах-2020.
Отель Сбербанка в Крыму снова вызвал головную боль у Грефа. Ялтинцы считают, что тонны мусора пятизвездочного комплекса вывозятся на местное кладбище.
Коронавирус приближается к Аксенову и дефицит врачей: Крым в условиях пандемии. Полгода назад в Крыму официально выявили первый случай коронавируса. С тех пор для его жителей начался период новой реальности.
Доберется мощная ли песчаная буря из Анкары до Крыма?
Обрушившаяся на столицу Турции Анкару мощная песчаная буря вряд ли доберется до Крыма - в сложившихся в Крыму метеоусловиях это маловероятно.
Французский военный корабль атаковал С-400 в Крыму
Российские издания, сославшись на свои источники, заявили, что корабль «Dupuy de Lome» ВМС Франции атаковал радиолокационные станции ЗРК С-400, развернутых в Крыму, путем создания помех.
Глава Севастополя поделился впечатлениями о работе с Поклонской
«На некоторые проблемы можно было посмотреть сразу с двух точек зрения», – отметил Развожаев.
В Крыму всерьез решили запустить самолет, который вызывает дожди
Премьер-министр РК Юрий Гоцанюк рассказал, когда запустят самолет, который будет сбивать осадки с крымского неба.
11 сентября
Коронавирус показал рекордную для Крыма смертность
10 часов назад
На пляже в Крыму произошел крупный обвал грунта
На пляже в селе Андреевка (Севастополь) произошел обвал грунта, сообщили в городском управлении МЧС России.