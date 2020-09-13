Французский военный корабль атаковал С-400 в Крыму

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Российские издания, сославшись на свои источники, заявили, что корабль «Dupuy de Lome» ВМС Франции атаковал радиолокационные станции ЗРК С-400, развернутых в Крыму, путем создания помех.

Для атаки были выбраны определенные частоты. Авторы материала считают, что это стало возможным благодаря получению западными военными сведений о частотах, используемых российскими РЛС. Журналисты предполагают, что эти данные были получены НАТО во время разведывательных полетов, осуществленных ранее США.

В статье указано, что французское разведывательное судно проплыло через пролив Босфор, а потом отправилось в центральный район черноморской акватории. На корабле нет оружия, но он оснащен различным радиопередающим оборудованием, способным ставить помехи и собирать различные данные.

С-400 «Триумф» - зенитно-ракетные комплексы с максимальной дальностью до 400 километров, принятые на вооружение в 2007 году. Они мобильны и состоят среди прочего из пункта управления с локатором обнаружения и нескольких зенитных ракетных комплексов, у каждого из которых - до 12 пусковых установок. В последние годы их получают все больше воинских частей, в том числе в аннексированном Крыму и в Калининградской области. Минобороны РФ называет С-400 одним из ключевых элементов ПВО.

Производитель - оборонный концерн «Алмаз-Антей», находящийся под санкциями ЕС и США из-за действий России против Украины. С-400 разрабатывался для уничтожения самолетов, стратегических крылатых ракет, тактических баллистических ракет на высоте до 27 километров, но также беспилотников. В российских СМИ утверждается, что С-400 - лучше конкурентов из США или Франции. «Россия, а до нее СССР всегда лидировали в ракетной технологии, - подтверждает Ричард Коннолли, эксперт Бирмингемского университета в Великобритании. - Это связано с тем, что США, Запад делают лучшие самолеты». Кроме того, по его словам, С-400 - очень гибкая система и может быть использована с разными типами ракет. Еще одно ее преимущество - цена. «С-400 минимум в два раза дешевле, чем американские комплексы «Пэтриот», - говорит Коннолли.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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