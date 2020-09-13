Доберется мощная ли песчаная буря из Анкары до Крыма?

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Обрушившаяся на столицу Турции Анкару мощная песчаная буря вряд ли доберется до Крыма - в сложившихся в Крыму метеоусловиях это маловероятно.

Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

​По сообщениям СМИ, мощнейшая песчаная буря обрушилась на Анкару в субботу, 12 сентября. Из-за ударов молнии произошло несколько локальных пожаров, которые были оперативно потушены.

Нередко происходило так, что песок доносило до крымских берегов даже после песчаных бурь в Африке. Тогда на полуострове он выпадал вместе с осадками, переносимый в верхних слоях атмосферы, преодолев тысячи километров.

«Сейчас в Крыму достаточно тепло и такая погода, солнечная и сухая, продержится в области антициклона до середины недели, а с середины недели придет другой антициклон. Будет преобладать северо-восточная тяга ветров. А это с точностью на 180 градусов от Ближнего Востока, Малой Азии и Турции. На полуострове наоборот ожидается похолодание, да и тяга ветров в тропосфере не та, чтобы нести с Турции на Черноморское побережье песок или пыльную бурю», - успокоил Евгений Тишковец.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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