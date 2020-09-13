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Британия направила свои самолеты к побережью Крыма
фото © Новости Крыма
Великобритания направила к побережью Крыма сразу два своих разведывательных самолета.
Так, первым в акватории Черного моря был замечен британский самолет радио-электронной разведки Bombardier Global Express Sentinel R.1, который поднялся в воздух с базы Акротири на острове Крит. Самолет проводил разведку на «почтительном расстоянии», не приближаясь к побережью.
Позже ему «составил компанию» Boeing RC-135 River Joint, взлетевший с той же базы.
Как ранее сообщалось, в начале сентября США направили к Крыму стратегические бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress, способные нести ядерный заряд. Пролетев над территорией Украины они отработали нанесение ядерного удара по Крыму.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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