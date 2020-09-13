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Британия направила свои самолеты к побережью Крыма

16:57 воскресенье, 13 сентября 2020
Британия направила свои самолеты к побережью Крыма

фото © Новости Крыма

Великобритания направила к побережью Крыма сразу два своих разведывательных самолета.

​Так, первым в акватории Черного моря был замечен британский самолет радио-электронной разведки Bombardier Global Express Sentinel R.1, который поднялся в воздух с базы Акротири на острове Крит. Самолет проводил разведку на «почтительном расстоянии», не приближаясь к побережью.

Позже ему «составил компанию» Boeing RC-135 River Joint, взлетевший с той же базы.

Как ранее сообщалось, в начале сентября США направили к Крыму стратегические бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress, способные нести ядерный заряд. Пролетев над территорией Украины они отработали нанесение ядерного удара по Крыму.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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У берегов Крыма освободили «заложников». Сотрудники силовых ведомств Республики Крым в ходе состоявшегося на феодосийском направлении учения «Лагуна-2020» провели операцию по освобождению условных заложников и обезвреживанию террористической группы в территориальном море Российской Федерации.

В России в шоке от полетов ядерных бомбардировщиков США у берегов Крыма. Разведывательная операция над Черным морем, проводимая военными США и Великобритании 4 сентября, оказалась беспрецедентной. У границ кружили сразу пять самолетов-разведчиков, три бомбардировщика и беспилотник.

В Крыму завели пять новых дел и вынесли восемь приговоров за отказ служить в российской армии. В Крыму против местных жителей за уклонение от службы в армии России в августе возбуждено 5 новых уголовных дел и вынесено 8 приговоров, сообщают в «Крымской правозащитной группе».

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