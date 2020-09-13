Банщики Севастополя заждались перемен

Вопрос восстановления местной достопримечательности пообещал рассмотреть глава региона.

Вопрос восстановления исторической общественной бани на Северной стороне Севастополя тянется уже несколько лет. Запрос горожан на возрождение небольшой культурной традиции, поднимавшийся еще при первом губернаторе в новейшей истории Севастополя, наконец, дошел до нынешнего главы региона.

«Много вопросов по бане было — проведем исследования этого здания; к сожалению, оно достаточно старой постройки. Здание симпатичное — хотелось бы его очень сохранить, но иногда стоимость сохранения гораздо выше, чем построить на этом месте новый объект. Но то, что все жители хотят баню, — это я услышал, поэтому будем стараться желания жителей Северной стороны реализовать», — заявил в эфире правительственного телеканала врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, на базе банного комплекса можно выделить пространство для городской больницы и организовать там, к примеру, водные лечебные процедуры.

Напомним, история с банями на Северной стороне началась еще в 2016 году, при Сергее Меняйло. Тогда с просьбой построить общественную баню один из качинских пенсионеров обратился к представителю Администрации Президента.

Голос народа был услышан, и правительство Севастополя получило соответствующее поручение — и вот тут началась путаница. В 2018 году открыть общественную баню на Северной стороне в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина пытался губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Однако тогда эта попытка не увенчалась успехом.

Во-первых, Овсянников перепутал локацию будущей бани: в поручении Президента речь шла о строительстве бани в Каче, а не о возрождении исторической бани на Леваневского. Во-вторых, тогдашний градоначальник утверждал, что реконструировать здание старой общественной бани невозможно, поэтому приходится искать земельный участок для строительства новой. При этом подрядчику дважды отводились под строительство непригодные участки.

В тексте использованы материалы: Форпост

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