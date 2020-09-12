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Общество

Звонивших «из Сбербанка» отпугнули одной фразой: «Так вы ж в Крыму не работаете!»

08:33 суббота, 12 сентября 2020
Звонивших «из Сбербанка» отпугнули одной фразой: «Так вы ж в Крыму не работаете!»

фото © pixabay.com

Мошенников, звонивших «из Сбера», отпугнули одной фразой: «Так вы ж в Крыму не работаете!».

После этого злоумышленники сами бросили трубку. Об этом случае рассказал в соцсети один из интернет-пользователей, отдыхающий на полуострове.

Пользователь Twitter под ником Vladislav SHCHapov обратился в соцсети к Сбербанку, заявив о мошенничестве.

Он сообщил, что ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками Сбера. Это произошло, когда мужчина находился на отдыхе в Крыму.

Начали втирать, что «Крым - це Украина», - заметил интернет-пользователь.

Примечательно, что злоумышленники сами положили трубку после одного справедливого замечания мужчины: «Сбер? Так вы ж в Крыму не работаете».

Вот как полезно отдыхать в Крыму! Мошенники сами трубку бросают! - подытожил пользователь.

Позже в комментариях ему ответили с официального аккаунта Сбербанка в Twitter. Мужчину попросили предоставить номер телефона, с которого звонили мошенники. Он также заметил, что номер содержал московский код.

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