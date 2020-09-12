Власть
Явка на выборах в Севастополе в первый день составила всего 18 процентов
В Севастополе подвели итоги первого из трех дней голосования на выборах-2020.
Согласно данным Севастопольской городской избирательной комиссии, явка в первый день составила 18,5%.
«Более 59 тысяч севастопольцев проголосовали в первый день. Это составило 18,5% от общего числа избирателей», - сообщил председатель Севизбиркома Сергей Даниленко.
Известно, что активнее всего голосуют жители Нахимовского района Севастополя (почти 22% избирателей), в Балаклавском районе проголосовали более 20% избирателей, в Ленинском – 19,7 %, в Гагаринском – 14,15%.
Как сообщалось ранее, выборы проходят с 11 по 13 сентября. В субботу и воскресенье участки для голосования открыты с 8:00 до 20:00 часов. Севастопольцы в этом году выбирают губернатора, муниципальных депутатов в ряде районов и представителя в Заксобрание.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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