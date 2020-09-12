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Происшествия

Выезжающие из Крыма без приложения по самоизоляции пытались дать взятку

10:00 суббота, 12 сентября 2020

Украинские пограничники сообщают, что группа граждан на КПВВ «Каланчак» предлагала взятку при выезде из Крыма после того, как при проверке обнаружилось, что у них не установлено приложение «Дій вдома» в условиях пандемии коронавируса.

По данным пограничников, граждане Украины 11 сентября выезжали с полуострова на авто «Ауди».

«Во время проверки документов пограничники установили, что у данных граждан не установлено приложение «Дій вдома». За беспрепятственный пропуск граждане предложили пограничнику средства в размере 50 долларов США», – сказано в сообщении.

В ведомстве утверждают, что военнослужащий от взятки отказался и сообщил сотрудникам Национальной полиции.

Имена и фамилии граждан не указаны, их комментарии отсутствуют.

С полуночи 28 августа украинские пункты пропуска на админгранице между Крымом и Херсонщиной работают в обычном режиме. Ранее Кабмин временно приостанавливал работу КПВВ.

Кабинет министров Украины 9 сентября принял решение об отмене прохождения самоизоляции лишь для студентов и абитуриентов при пересечении административной границы между Крымом и Херсонской областью.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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