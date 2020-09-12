Выезжающие из Крыма без приложения по самоизоляции пытались дать взятку

Украинские пограничники сообщают, что группа граждан на КПВВ «Каланчак» предлагала взятку при выезде из Крыма после того, как при проверке обнаружилось, что у них не установлено приложение «Дій вдома» в условиях пандемии коронавируса.

По данным пограничников, граждане Украины 11 сентября выезжали с полуострова на авто «Ауди».

«Во время проверки документов пограничники установили, что у данных граждан не установлено приложение «Дій вдома». За беспрепятственный пропуск граждане предложили пограничнику средства в размере 50 долларов США», – сказано в сообщении.

В ведомстве утверждают, что военнослужащий от взятки отказался и сообщил сотрудникам Национальной полиции.

Имена и фамилии граждан не указаны, их комментарии отсутствуют.

С полуночи 28 августа украинские пункты пропуска на админгранице между Крымом и Херсонщиной работают в обычном режиме. Ранее Кабмин временно приостанавливал работу КПВВ.

Кабинет министров Украины 9 сентября принял решение об отмене прохождения самоизоляции лишь для студентов и абитуриентов при пересечении административной границы между Крымом и Херсонской областью.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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