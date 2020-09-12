Водный кризис
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Власти рассказали о ценах на бутилированную воду в магазинах Симферополя
Власти Симферополя проводят ежедневный мониторинг цен на бутилированную воду в торговых сетях крымской столицы.
Об этом сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Олег Симонов.
«Сотрудниками управления ежедневно проводится мониторинг цен на данную группу товаров по ряду позиций: 1 литр, 5 литров и 6 литров. На сегодняшний день значительный рост не зафиксирован, – цитирует Симонова пресс-служба администрации.
– На сегодняшний день средняя минимальная стоимость воды в объеме 1 л, 5 л и 6 л составляет от 18, 38 и 57 рублей соответственно».
Симонов добавил, что запасов бутилированной воды в магазинах города достаточно.
В конце августа после введения ограничений водоснабжения в одном из магазинов крымской столицы было зафиксировано завышение стоимости бутилированной воды. Власти настоятельно рекомендовали предпринимателям не завышать цену.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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