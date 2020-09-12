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Происшествия

В Ялте лже-террорист получил реальный тюремный срок

13:45 суббота, 12 сентября 2020
Ялта

Ялтинский городской суд приговорил к реальному сроку мужчину, который сделал ложное сообщение о готовящемся террористическом акте.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

По данным силовиков, в марте 2020 года мужчина позвонил в УМВД Ялты и сообщил о готовящемся теракте. Экстренные службы выехали на место, провели полный осмотр здания, однако выяснилось, что сообщение ложное.

Полицейские установили личность звонившего. По словам 40-летнего и ранее не судимого жителя Ялты, он сообщил о готовящемся теракте в состоянии алкогольного опьянения «из хулиганских побуждений».

В итоге суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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