В Симферополе пообещали, что решат проблему с мутной водой в кранах

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За выходные управляющим компаниям предписано промыть домовые системы водоснабжения по тем адресам, откуда поступают жалобы на мутную воду.

Об это директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил во время заседания оперативного штаба по вопросам водоснабжения.

— В связи с тем, что воду подаем циклично, в трубах возникает турбулентность и поднимает всю грязь, которая там копилась годами. С очистных вода выходит стандартная. Мы промывали водоводы, идущие на город, во время подачи промыли разводящие сети. Однако мы четко понимаем, что трубы наши идут горизонтально, а стояки в домах – вертикально, и грязи поднесло во внутридомовые системы. Многие дома оборудованы приборами учета, они защищены фильтрами, их тоже обязательно нужно мыть, чистить. Поручение управляющим компаниям по промывке домовых систем должно быть однозначно, — сказал Баженов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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