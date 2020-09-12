В Севастополе женщина избила и ограбила молодую девушку из ревности

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В Севастополе женщина подозревается в том, что из ревности избила и ограбила молодую девушку, сообщает пресс-служба МВД по региону.

По данным ведомства, причиной конфликта стал ранее судимый 36-летний мужчина.

«Его 42-летняя сожительница из-за ревности избила 18-летнюю знакомую, а затем открыто похитила у нее наручные часы, личные вещи и несколько сотен рублей наличными», - говорится в сообщении.

Прибывшая на место полиция задержала злоумышленницу. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «грабеж», ей грозит до семи лет лишения свободы.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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