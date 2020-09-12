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Коронавирус в Крыму

В Севастополе всплеск заражений коронавирусом

В Севастополе всплеск заражений коронавирусом

фото © Новости Крыма

В Севастополе за минувшие сутки подтверждены 12 новых случаев заражения COVID-19.

Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства города сообщил «Новый Севастополь».

«По состоянию на утро 12 сентября зарегистрированы 12 случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших – 11 местных жителей в возрасте от 36 до 78 лет, и один приезжий», – сказано в сообщении.

Всего в Севастополе с начала года выявлено заражение у 619 человек.

Сейчас в стационарах находится 105 человек. Выздоровели 464 человека, в том числе 10 за минувшие сутки. Умерли 20 человек. В инфекционной больнице находится под наблюдением 199 человек, в городской больнице №9 – 135, под наблюдением по месту жительства – 347 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

За минувшие сутки в Крыму подтверждено 69 новых случаев коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стабильно много: в Крыму 69 новых заражений коронавирусом. За 11 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 69 случаев коронавирусной инфекции.

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Названы противопоказания к вакцине от коронавируса. Полный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса будет сформирован лишь после окончания клинических исследований препарата.

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