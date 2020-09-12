Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Число жертв коронавируса в Крыму приближается к четырем десяткам ● Стабильно много: в Крыму 69 новых заражений коронавирусом ● В Севастополе на карантин закрыли суд ● В Крыму врачи спасли от ампутации ноги туриста с коронавирусом ● Коронавирус приближается к Аксенову и дефицит врачей: Крым в условиях пандемии
В Севастополе всплеск заражений коронавирусом
фото © Новости Крыма
В Севастополе за минувшие сутки подтверждены 12 новых случаев заражения COVID-19.
Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства города сообщил «Новый Севастополь».
«По состоянию на утро 12 сентября зарегистрированы 12 случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших – 11 местных жителей в возрасте от 36 до 78 лет, и один приезжий», – сказано в сообщении.
Всего в Севастополе с начала года выявлено заражение у 619 человек.
Сейчас в стационарах находится 105 человек. Выздоровели 464 человека, в том числе 10 за минувшие сутки. Умерли 20 человек. В инфекционной больнице находится под наблюдением 199 человек, в городской больнице №9 – 135, под наблюдением по месту жительства – 347 человек.
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За минувшие сутки в Крыму подтверждено 69 новых случаев коронавируса.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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