В Севастополе всплеск заражений коронавирусом

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В Севастополе за минувшие сутки подтверждены 12 новых случаев заражения COVID-19.

Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства города сообщил «Новый Севастополь».

«По состоянию на утро 12 сентября зарегистрированы 12 случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших – 11 местных жителей в возрасте от 36 до 78 лет, и один приезжий», – сказано в сообщении.

Всего в Севастополе с начала года выявлено заражение у 619 человек.

Сейчас в стационарах находится 105 человек. Выздоровели 464 человека, в том числе 10 за минувшие сутки. Умерли 20 человек. В инфекционной больнице находится под наблюдением 199 человек, в городской больнице №9 – 135, под наблюдением по месту жительства – 347 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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