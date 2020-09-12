Власть
В Севастополе судят подозреваемых в исчезновении денег
фото © Новости Крыма
Ленинский районный суд Севастополя приступает к рассмотрению дела по скандальному делу КОС «Южные». На скамье подсудимых окажется Денис Петров, директор компании-подрядчика - АО НПП «Биотехпрогресс».
Правда, в связи с закрытием Ленинского суда на карантин дата предварительного рассмотрения дела может измениться.
По версии следствия, Денис Петров, получивший 2 млрд. авансом, не намеревался исполнять обязательства по строительству очистных.
«После получения аванса около 615 миллионов рублей им были похищены и израсходованы на цели, не связанные с выполнением работ по строительству канализационных очистных сооружений, в том числе — выведены из оборота через подконтрольные ему коммерческие организации», — сообщает прокуратура.
Оставшиеся средства были заблокированы на расчетном счете «Биотехпрогресса» в «ОФК Банк», у которого вскоре была отозвана лицензия.
О том, что заместитель Генерального прокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по делу, мы сообщали 4 сентября. Подсудимому инкриминируется совершение мошенничества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье - десять лет лишения свободы. Во время следствия подозреваемый находился под стражей.
Кроме этого, Ленинский районный судом рассматривает уголовные дела в отношении бывшего и.о. директора ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Александра Антюфеева и экс-директора Департамента городского хозяйства Михаила Тарасова.
Дело Антюфеева было передано в суд еще летом 2019 года. Согласно обвинительному заключению, в 2017 году Антюфеев, выполняя заведомо для него незаконные устные указания «неустановленных должностных лиц» департамента городского хозяйства Севастополя, заключил с компанией «Биотехпрогресс» госконтракт стоимостью 6 миллиардов 852 миллиона рублей о строительстве КОС «Южные». При этом отсутствовали паспорт проекта, утвержденная проектно-сметная документация, техзадание и разрешение на строительство объекта.
Позже Антюфеев заключил с «Биотехпрогрессом» допсоглашение к контракту. Благодаря этому из документа было исключено казначейское сопровождение, которое по закону является обязательным. Именно это сделало возможным исчезновение денег из коммерческого банка, который вскоре «лопнул».
Михаил Тарасов был арестован в июле 2020 года. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (организация превышения должностных полномочий другим должностным лицом с причинением тяжких последствий). Именно Тарасов, по версии следствия, приказал подчиненному заключить контракт, а затем и дополнение к нему.
Напомним: обстоятельства, предшествовавшие исчезновению 2 млрд. бюджетных рублей еще в 2018 году проверяла Контрольно-счетная палата Севастополя. При этом были вскрыты грубейшие нарушения закона, благодаря которым и стала возможна афера.
Все ли ответственные за исчезновение 2 млрд. на скамье подсудимых, можно только предполагать. К непосредственному начальнику и старому знакомому Тарасова еще по Ижевску Дмитрию Овсянникову у правоохранителей пока претензий нет.
В тексте использованы материалы: Форпост
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