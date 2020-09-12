Власть
В Севастополе подрядчик не справился с капремонтом четвертой горбольницы
Капитальный ремонт четвертой горбольницы на Северной стороне Севастополя продолжит другой подрядчик – с прежним госконтракт будет расторгнут.
Об этом в эфире правительственного телеканала заявил врио губернатора города Михаил Развожаев.
По его информации, подрядная организация успела выполнить ремонт фасадов и кровель, но на стадии отделочных работ и гидроизоляции фундамента что-то пошло не так.
«Дальше они по каким-то причинам строить не могут, потому что те средства, которые были в авансах, потрачены, дополнительные оборотные средства привлечь не могут, для того, чтобы продолжать стройку. Принял решение расторгать контракт, там будет единый подрядчик, который все доведет до ума», - сообщил врио.
Новый подрядчик не только отремонтирует корпуса, но и займется благоустройством территории больницы, уточнил Развожаев.
В ближайшее время в четвертой горбольнице будет запущен компьютерный томограф, который установили ранее, но из-за ошибки и неверного расчета необходимой мощности не смогли подключить. До конца года планируется установить и магнитно-резонансный томограф.
«Тогда это будет полноценный диагностический комплекс. Доделав все остальные помещения, больница получит второе дыхание», - отметил Михаил Развожаев.
Кроме того, по поручению Президента, в четвертой горбольнице должен быть построен многопалатный корпус – сейчас принимается решение о вынесении его на другую площадку на Северной стороне. Возможно, он будет построен на площадке бывшего военного госпиталя, сейчас такая возможность прорабатывается с МО РФ, напомнил Развожаев.
В тексте использованы материалы: Форпост
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