Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму врачи спасли от ампутации ноги туриста с коронавирусом ● Коронавирус приближается к Аксенову и дефицит врачей: Крым в условиях пандемии ● Названы противопоказания к вакцине от коронавируса ● Почти половина россиян сказали, что никогда не будут делать прививку от COVID-19 ● В школах Крыма у учителей начали находить коронавирус
В Севастополе на карантин закрыли суд
До 23 сентября в Ленинском районном суде Севастополе прекращено проведение судебных заседаний.
В связи с предписанием Роспотребнадзора в Севастополе для проведения дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, временно закрылся Ленинский районный суд. В настоящий момент прекращены прием граждан, проведение судебных заседаний, личные приемы граждан и иные действия, связанные с личным контактом с гражданами.
Ограничения введены на срок с 10 сентября по 23 сентября 2020 года включительно.
Как сообщает пресс-служба суда, рассмотрению подлежат дела безотлагательного характера: определение меры пресечения, дела, связанные с избирательным правом.
Для граждан, в случае необходимости, остается возможность подать процессуальные документы, обращения, не подлежащие рассмотрению в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации, и иные заявления в электронном виде на официальный сайт суда, на электронную почту суда - leninskiy.sev@sudrf.ru, а также посредством почтовой связи.
В тексте использованы материалы: Форпост
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