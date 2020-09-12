Власть
В России хотят запретить продажу спиртного в городах
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Движение «Трезвая Россия» и Общественная палата России предложили запретить продажу алкоголя вне специальных магазинов.
Они сообщили, что уже собираются опробовать идею в нескольких регионах.
«В России хотят запретить продажу алкоголя вне алкомаркетов. Кроме этого, спецмагазины с алкогольной продукцией они предложили вынести за пределы населенных пунктов», — сообщает telegram-канал «Говорит Москва».
Эксперимент по ограничению продаж алкоголя коснется пяти регионов страны. Это Приморский край, Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Сахалинская и Магаданская области.
11 сентября стало известно, что в России также появился законопроект, благодаря которому нелегальных производителей спиртного будут отслеживать из космоса. Доказательством для остановки заводов-нарушителей станут фотоснимки со спутников.
В тексте использованы материалы: Форпост
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