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Коронавирус в Крыму

В Крыму врачи спасли от ампутации ноги туриста с коронавирусом

09:03 суббота, 12 сентября 2020
В Крыму врачи спасли от ампутации ноги туриста с коронавирусом

фото © Пресс-служба КФУ

Мужчину долго отказывались госпитализировать из-за переполненных больниц.

Симферопольские врачи университетской клиники КФУ спасли пациента от ампутации ноги. У мужчины возникли осложнения в результате заболевания коронавирусом, но врачам удалось выполнить одну из самых сложных реконструктивных сосудистых операций.

Мужчина, приехавший на отдых в Крым, оказался в беспомощной ситуации. Он перенес коронавирусную пневмонию и отметил, что после болезни у него появились боли в правой ноге. Как рассказали в пресс-службе Крымского федерального университета, на территории полуострова все больницы были перегружены, поэтому туристу везде отказывали.

- После приема у сосудистого хирурга нашего медицинского центра пациент был неотложно госпитализирован и прооперирован, - говорит заведующий отделением хирургии, профессор Вячеслав Михайличенко.

По словам хирурга, пациенту была сделана сложная комплексная реконструкция артериального русла правой нижней конечности. Операция прошла успешно, а самочувствие больного уже благоприятное. Врачи уверяют, что скоро он пойдет на поправку.

Такие операции выполняются в хирургическом центре КММЦ Святителя Луки регулярно по системе ОМС. Это стало возможным благодаря хорошей материальной базе, высокому уровню специалистов клиники и сотрудничеству с ведущими производителями изделий медицинского назначения.

В тексте использованы материалы: КП-Крым

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