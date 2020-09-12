Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус приближается к Аксенову и дефицит врачей: Крым в условиях пандемии ● Названы противопоказания к вакцине от коронавируса ● Почти половина россиян сказали, что никогда не будут делать прививку от COVID-19 ● В школах Крыма у учителей начали находить коронавирус ● Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов прокомментировал слухи о выявлении у него коронавируса
В Крыму врачи спасли от ампутации ноги туриста с коронавирусом
фото © Пресс-служба КФУ
Мужчину долго отказывались госпитализировать из-за переполненных больниц.
Симферопольские врачи университетской клиники КФУ спасли пациента от ампутации ноги. У мужчины возникли осложнения в результате заболевания коронавирусом, но врачам удалось выполнить одну из самых сложных реконструктивных сосудистых операций.
Мужчина, приехавший на отдых в Крым, оказался в беспомощной ситуации. Он перенес коронавирусную пневмонию и отметил, что после болезни у него появились боли в правой ноге. Как рассказали в пресс-службе Крымского федерального университета, на территории полуострова все больницы были перегружены, поэтому туристу везде отказывали.
- После приема у сосудистого хирурга нашего медицинского центра пациент был неотложно госпитализирован и прооперирован, - говорит заведующий отделением хирургии, профессор Вячеслав Михайличенко.
По словам хирурга, пациенту была сделана сложная комплексная реконструкция артериального русла правой нижней конечности. Операция прошла успешно, а самочувствие больного уже благоприятное. Врачи уверяют, что скоро он пойдет на поправку.
Такие операции выполняются в хирургическом центре КММЦ Святителя Луки регулярно по системе ОМС. Это стало возможным благодаря хорошей материальной базе, высокому уровню специалистов клиники и сотрудничеству с ведущими производителями изделий медицинского назначения.
В тексте использованы материалы: КП-Крым
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