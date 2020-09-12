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В Крыму внесли изменения в графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах.

Об этом сообщает правительство Крыма.

Актуальные графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах опубликованы в соцсети ВКонтакте.

Сообщается, что по всем вопросам, связанным с данной ситуацией, необходимо обращаться по телефону горячей линии: 8 800 506-000-8.

В МИД России 11 сентября назвали водной блокадой прекращение поставок днепровской воды в Крым.

С понедельника, 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды.

Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что графики подачи воды для жителей Симферополя, Бахчисарая, Симферопольского и Бахчисарайского районов могут действовать до марта 2021 года.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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