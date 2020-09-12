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В Крыму власти закрыли фестиваль, который заменил «КаZантип»
фото © Новости Крыма
В Крыму после проверок правоохранительных органов закрыли проект Z.City в селе Поповка, где до 2014 года ежегодно проводился фестиваль «КаZантип».
Об этом рассказал депутат Госдумы России Руслан Бальбек.
«Фестиваль закрыт: мини-гостиница, танцпол и другие инфраструктурные объекты Z.City опечатаны приставами. Организаторы фестиваля уже оштрафованы на сумму около 0,5 млн рублей», - сообщил он.
По его словам, ему поступили жалобы на фестиваль от более чем ста человек, почти все они живут в Поповке. Они были недовольны шумом, ограничением доступа к пляжу, взиманием платы за проход, грубостью охранников.
«Они единодушно выразили несогласие с проектом, который считают продолжением скандально известного «КаZантипа», развращавшего молодежь», - заявил депутат.
О жалобах Бальбек рассказал главе Крыма Сергею Аксенову. Тот поручил провести проверку по жалобам.
Глава администрации Сакского района Михаил Слободяник пояснил «Интерфаксу», что организаторы проекта Z.City официально не уведомляли о проведении фестиваля, пляж просто находится у них в аренде. Сейчас администрация Поповки через суд добивается расторжения этого договора.
«Муниципальный контроль за последнее время выезжал раз пять, полиция составила протоколов 30 о нарушении режима тишины», - добавил он.
«КаZантип» в начале 1990-х годов проводился в северо-восточной части Крыма, на мысе Казантип. Отсюда название проекта. В начале «нулевых» он переехал на запад Крыма и вскоре переименовался в «Республику Z». В 2014 году проект на один раз перебрался в Грузию, но собрал в разы меньше людей, чем в Крыму, и против мероприятия выступило православное духовенство.
В 2015 фестиваль вернулся в Крым под названием «Бифуз», но из-за претензий прокуратуры фактически был закрыт.
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В Крыму власти закрыли фестиваль, который заменил «КаZантип»
В Крыму после проверок правоохранительных органов закрыли проект Z.City в селе Поповка, где до 2014 года ежегодно проводился фестиваль «КаZантип».