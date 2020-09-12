В Керчи отменили выступление Кубанского казачьего хора на День города

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В Керчи отменили выступление российского Академического Кубанского казачьего хора на площади Ленина.

Об этом сообщает администрация города.

Кроме того, начало торжественного открытия праздника перенесено на 19:00.

С 19:30 до 20:30 для гостей праздника выступит ВИА «Здравствуй, песня», а с 20:30 до 21:30 на главной сцене города с концертной программой выступит Краснознаменный ансамбль песни и пляски Черноморского флота России.

Концерт с участием хедлайнера праздника, российского певца Александра Маршала начнется в 21:50. Вечерняя программа завершится премьерой песни о Керчи в исполнении Краснознаменного ансамбля песни и пляски Черноморского флота, под который будут даны залпы праздничного фейерверка в 22:30.

Ранее администрация Керчи обнародовала обращение, в котором предупредила местных жителей о введении мер безопасности на праздновании Дня города, которое состоится в субботу 12 сентября. Сообщается, что в местах проведения массовых мероприятий будет организован пропускной режим.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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