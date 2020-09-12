Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.4
воздух +27
море +24

Власть

В Керчи отменили выступление Кубанского казачьего хора на День города

15:22 суббота, 12 сентября 2020
Керчь
В Керчи отменили выступление Кубанского казачьего хора на День города

фото © ТАСС

В Керчи отменили выступление российского Академического Кубанского казачьего хора на площади Ленина.

Об этом сообщает администрация города.

Кроме того, начало торжественного открытия праздника перенесено на 19:00.

С 19:30 до 20:30 для гостей праздника выступит ВИА «Здравствуй, песня», а с 20:30 до 21:30 на главной сцене города с концертной программой выступит Краснознаменный ансамбль песни и пляски Черноморского флота России.

Концерт с участием хедлайнера праздника, российского певца Александра Маршала начнется в 21:50. Вечерняя программа завершится премьерой песни о Керчи в исполнении Краснознаменного ансамбля песни и пляски Черноморского флота, под который будут даны залпы праздничного фейерверка в 22:30.

Ранее администрация Керчи обнародовала обращение, в котором предупредила местных жителей о введении мер безопасности на праздновании Дня города, которое состоится в субботу 12 сентября. Сообщается, что в местах проведения массовых мероприятий будет организован пропускной режим.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 12 сентября. Сегодня, 12 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 11 сентября. Сегодня, 11 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 10 сентября. Сегодня, 10 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 9 сентября. Сегодня, 9 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
«Крым не устоит»: в Украине назвали новый способ уничтожить Черноморский флот

«Крым не устоит»: в Украине назвали новый способ уничтожить Черноморский флот видео

В Киеве считают, что достигли прорыва в ракетостроение, благодаря чему могут «стереть с лица Земли» Москву

Происшествия
В Севастополе женщина избила и ограбила молодую девушку из ревности

В Севастополе женщина избила и ограбила молодую девушку из ревности

В Севастополе женщина подозревается в том, что из ревности избила и ограбила молодую девушку, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе всплеск заражений коронавирусом

В Севастополе всплеск заражений коронавирусом

В Севастополе за минувшие сутки подтверждены 12 новых случаев заражения COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус приближается к Аксенову и дефицит врачей: Крым в условиях пандемии

Коронавирус приближается к Аксенову и дефицит врачей: Крым в условиях пандемии

Полгода назад в Крыму официально выявили первый случай коронавируса. С тех пор для его жителей начался период новой реальности.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации