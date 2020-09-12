В Евпатории сгорело кафе

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Кафе «Марио» сгорело в Евпатории. Пожар произошел накануне ночью, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.

«Сообщение о пожаре поступило в 02.15. К счастью, кафе уже было закрыто, и людей там не было. Пожар был полностью ликвидирован в 03.10», - уточнили в пресс-службе.

Площадь пожара составила 35 кв. метров.

Сеть кафе «Марио» в Евпатории представлена пятью заведениями по улицам Интернациональной, 132б, Фрунзе, 24, Революции, 9, Пионерской, 29 и Московской, 9а. От пожара минувшей ночью пострадало заведение на ул. Фрунзе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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