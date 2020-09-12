Власть
Управляющие компании Ялты до конца года отремонтируют порядка 65 подъездов
В ходе обновления подъездов осуществляется побелка, покраска, замена перил, с интернет-провайдерами проводится работа по укладке проводов в кабель каналы, частично старые окна меняются на пластиковые, устанавливаются новые почтовые ящики.
Об этом сообщил отдел информационной политики Администрации города Ялта.
Как сообщил начальник МУП «РЭО-1» Юрий Журавлев, работа в данном направлении ведется на протяжении уже трех лет. График, по согласованию с жильцами, расписан на год вперед.
«Граждане готовы приобретать материалы за свой счет, что они и делают. РЭО в свою очередь предоставляет специалистов для выполнения ремонта. В этом году было отремонтировано 15 подъездов и еще примерно столько же отремонтируют до конца года. Всего у нас на балансе порядка 800 подъездов, 150 из которых приведены в порядок в течении пяти лет», — отметил Юрий Журавлев.
«В том тарифе на квартплату, который действует, полный ремонт подъездов не предусматривается. Заложены только некоторые виды работ, которых сейчас явно недостаточно», — говорит начальник МУП «РЭО-2» Игорь Галкин и добавляет, что в прошлом году было отремонтировано 64 подъезда.
Всего на балансе предприятия более 1000 подъездов и за последние 5 лет 300 из них уже приведены в порядок. В этом году также запланировано отремонтировать 50 подъездов, однако на предприятии недостаточно рабочих рук, поэтому сроки могут сдвинуться.
«У нас есть активные жители многоквартирных домов, с которыми мы находимся в постоянном контакте. Так, совместными усилиями, получается поддерживать порядок в жилом фонде», — поделился начальник МУП «РЭО-2».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Провайдеры в Крыму отказываются ставить камеры у емкостей для воды. Значительная часть провайдеров в Симферополе отказываются бесплатно устанавливать камеры видеонаблюдения у мест установки пластиковых емкостей для воды.
Ждали полвека и еще подождут: сдачу очистных в Ялте перенесли еще на год. В городском округе Ялта впервые с 1980-х годов проводится капитальный ремонт глубоководных выпусков. По оценкам специалистов, износ сооружений достиг 90%.
План обустройства велодорожек разрабатывают в Симферополе. Симферопольский архитектор приступил к разработке мастер-плана по обустройству велодорожек на территории города.
Власти Ялты ужесточат штрафы за складирование строительного мусора. Ялтинские власти активизируют работу по ликвидации свалок строительного мусора.
Отель Сбербанка в Крыму снова вызвал головную боль у Грефа фото
Ялтинцы считают, что тонны мусора пятизвездочного комплекса вывозятся на местное кладбище.
Коронавирус приближается к Аксенову и дефицит врачей: Крым в условиях пандемии
Полгода назад в Крыму официально выявили первый случай коронавируса. С тех пор для его жителей начался период новой реальности.
Звонивших «из Сбербанка» отпугнули одной фразой: «Так вы ж в Крыму не работаете!»
Мошенников, звонивших «из Сбера», отпугнули одной фразой: «Так вы ж в Крыму не работаете!».
Военные перекрыли реку в Крыму, качают воду в Симферополь
Подразделение российских трубопроводных войск ниже Белогорского водохранилища перекрыло реку Биюк-Карасу земляной плотиной.
8 сентября
В Крыму власти закрыли фестиваль, который заменил «КаZантип»
В Крыму после проверок правоохранительных органов закрыли проект Z.City в селе Поповка, где до 2014 года ежегодно проводился фестиваль «КаZантип».