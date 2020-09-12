Управляющие компании Ялты до конца года отремонтируют порядка 65 подъездов

В ходе обновления подъездов осуществляется побелка, покраска, замена перил, с интернет-провайдерами проводится работа по укладке проводов в кабель каналы, частично старые окна меняются на пластиковые, устанавливаются новые почтовые ящики.

Об этом сообщил отдел информационной политики Администрации города Ялта.

Как сообщил начальник МУП «РЭО-1» Юрий Журавлев, работа в данном направлении ведется на протяжении уже трех лет. График, по согласованию с жильцами, расписан на год вперед.

«Граждане готовы приобретать материалы за свой счет, что они и делают. РЭО в свою очередь предоставляет специалистов для выполнения ремонта. В этом году было отремонтировано 15 подъездов и еще примерно столько же отремонтируют до конца года. Всего у нас на балансе порядка 800 подъездов, 150 из которых приведены в порядок в течении пяти лет», — отметил Юрий Журавлев.

«В том тарифе на квартплату, который действует, полный ремонт подъездов не предусматривается. Заложены только некоторые виды работ, которых сейчас явно недостаточно», — говорит начальник МУП «РЭО-2» Игорь Галкин и добавляет, что в прошлом году было отремонтировано 64 подъезда.

Всего на балансе предприятия более 1000 подъездов и за последние 5 лет 300 из них уже приведены в порядок. В этом году также запланировано отремонтировать 50 подъездов, однако на предприятии недостаточно рабочих рук, поэтому сроки могут сдвинуться.

«У нас есть активные жители многоквартирных домов, с которыми мы находимся в постоянном контакте. Так, совместными усилиями, получается поддерживать порядок в жилом фонде», — поделился начальник МУП «РЭО-2».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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