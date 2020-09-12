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Коронавирус в Крыму

Стабильно много: в Крыму 69 новых заражений коронавирусом

10:02 суббота, 12 сентября 2020
Стабильно много: в Крыму 69 новых заражений коронавирусом

фото © strana.ua

За 11 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 69 случаев коронавирусной инфекции.

22 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 26 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3149 случаев новой коронавирусной инфекции. 93 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2369 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 563 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3931 человек.

Выздоровевших за весь период – 2073 человека.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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