Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе на карантин закрыли суд ● В Крыму врачи спасли от ампутации ноги туриста с коронавирусом ● Коронавирус приближается к Аксенову и дефицит врачей: Крым в условиях пандемии ● Названы противопоказания к вакцине от коронавируса ● Почти половина россиян сказали, что никогда не будут делать прививку от COVID-19
Стабильно много: в Крыму 69 новых заражений коронавирусом
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За 11 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 69 случаев коронавирусной инфекции.
22 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 26 – при скрининге здорового населения.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3149 случаев новой коронавирусной инфекции. 93 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2369 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 563 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3931 человек.
Выздоровевших за весь период – 2073 человека.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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