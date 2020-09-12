Прогноз погоды в Крыму на субботу 12 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 12 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-восточный ветер местами порывы до 17 м/с.), уровень опасности желтый, прочие опасности (Почвенная засуха сохраняетсяв Черноморском районе), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный ветер местами порывы до 17 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - прочие опасности (Высокая пожарная опасность), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 29, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 81 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 29, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 70 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 69 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 29, ночью около 20 градусов. Ветер С 13 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 87 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 26, ночью около 22 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 84 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 30, ночью около 20 градусов. Ветер северо-восточный 25 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 77 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью около 21 градусов. Ветер северо-восточный 21 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 76 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 29, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 34 до 61 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 60 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 25, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 69 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 26, в Николаевке - 23, в Севастополе - 22, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 24, в Ялте - 23 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 24, в Египте - 29, на Кипре - 28, в Одессе - 23, в Сочи - 25, в Турции - 29, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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