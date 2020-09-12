Водный кризис
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«По другому водную проблему не решить»: в Севастополе продолжают настаивать на переброски рек
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Переброска паводковых вод из Коккозки в Чернореченское водохранилище не нанесет вреда экологии долины реки, убежден врио губернатора Михаил Развожаев.
Он подчеркнул, проект ковшевого забора паводковых вод был тщательно проработан, а докладу о нем Президенту России предшествовала большая исследовательская работа. Сейчас специально созданная рабочая группа прорабатывает технические решения проекта.
«Если бы проект не был всесторонне продуман и альтернативы все не были бы изучены, я бы с таким проектом на уровень Президента Российской Федерации никогда бы не выходил», - заверил врио.
По его мнению, сегодня другой технической возможности наполнить Чернореченское водохранилище нет, и забирать из реки планируется только избыточные воды.
«Забор можно будет делать только в пик паводка, и только избыточных вод, которые не востребованы, которые проходят в море, и никто ими не пользуется», - цитирует Развожаева пресс-служба правительства города.
Напомним, ранее эксперты высказали сомнения в том, что предлагаемый проект станет простым решением водного дефицита в регионе, как казалось сначала. Так, по мнению замглавы Минэкономразвития РФ Сергея Назарова, ситуацию осложняет отсутствие прогноза по наполняемости Коккозки.
По мнению члена комитета по горхозяйству заксобрания Севастополя Романа Кияшко, особой необходимости в переброски Коккозки в паводковый период нет, так как в это время и Чернореченское водохранилище наполнено.
Ряд вопросов к проекту возник и депутата городского заксобрания Вячеслава Горелов. Он подчеркнул, что паводковые воды в реках Крыма возникают далеко не каждый год. Кроме того, паводковые воды, как и половодье выполняют важную функцию по прочистке речных русел и выносу пляжеобразующего «терригенного материала». Если эти воды забирать, мы можем лишиться как рек, так и пляжей.
Еще одна сложность в том, что Коккозка питает подземные горизонты, если ее изъять, то может возникнуть угроза для жителей сел Бельбекской долины, которые могут остаться без воды – уже сейчас их понятное беспокойство вызывают высохшие колодцы.
После доработки окончательный проект будет презентован жителям Бахчисарайского района, заверил Михаил Развожаев.
Напомним, с инициативой решить водную проблему региона с помощью ковшевого забора из Коккозки Михаил Развожаев обратился к Президенту России Владимиру Путину во время видеоконференции в начале сентября. На реализацию проекта необходимо 7,4 млр рублей, глава государства необходимость решению водного вопроса в регионе поддержал.
В августе этого года власти города сообщали, что запасов воды в Чернореченском водохранилище хватит до декабря этого года - даже, если совсем не будет осадков, а горожане будут обеспечиваться водой круглосуточно и без перебоев, заверили в ГУПС «Водоканал». Позже вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров заверил, что подавать воду по графику в Севастополе, как было сделано в некоторых районах Крыма, не планируется.
В тексте использованы материалы: Форпост
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