Питьевые источники Симферополя заполнены всего на 12 процентов

Общий запас воды в водохранилищах естественного стока Крыма (их на полуострове 14) едва превышает 44, что составляет 23% от проектного объема и 35% от прошлогоднего запаса.

Ситуация водохранилищами, питающими Симферополь, еще хуже: они заполнены всего на 12%. Об этом сообщил вице-премьер РК Юрий Гоцанюк.

Решить проблему собираются с помощью авиации и технологии увеличения осадков.

Однако таким способом можно увеличить осадки лишь на 30%, что в текущей ситуации очень мало.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Управляющие компании Ялты до конца года отремонтируют порядка 65 подъездов. В ходе обновления подъездов осуществляется побелка, покраска, замена перил, с интернет-провайдерами проводится работа по укладке проводов в кабель каналы, частично старые окна меняются на пластиковые, устанавливаются новые почтовые ящики.

На верхних этажах многоэтажек Симферополя воды не будет до снятия ограничений. Жители Симферополя, обитающие на верхних этажах, могут не дождаться воды до снятия ограничений.

Провайдеры в Крыму отказываются ставить камеры у емкостей для воды. Значительная часть провайдеров в Симферополе отказываются бесплатно устанавливать камеры видеонаблюдения у мест установки пластиковых емкостей для воды.

Ждали полвека и еще подождут: сдачу очистных в Ялте перенесли еще на год. В городском округе Ялта впервые с 1980-х годов проводится капитальный ремонт глубоководных выпусков. По оценкам специалистов, износ сооружений достиг 90%.