Отель Сбербанка в Крыму снова вызвал головную боль у Грефа

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Ялтинцы считают, что тонны мусора пятизвездочного комплекса вывозятся на местное кладбище.

В Ялте строительный мусор и землю привозят самосвалами и сбрасывают у кладбища в поселке Бекетово. На возмущение местных жителей и тех, чьи близкие там похоронены, водители грузовиков ответили, что получили разрешение горадминистрации, но документы показать отказались. Об этом сообщила Светлана Осипова в группе «Подслушано Ялта» сайта «Вконтакте».

«Два дня назад грузовики начали сваливать землю вперемешку с мусором. Огромные самосвалы заезжают на кладбище в Бекетово и прямо с края кладбища сваливают со склона горы вниз. Там ниже, метров на 50, дорога автомобильная идет», — уточнила Светлана.

Женщина предположила, что отходы везут со стройки санаторно-курортного комплекса «Мрия», подконтрольного Сбербанку. А чтобы мусор был не так заметен, его сразу засыпают землей с помощью экскаватора, отметила Осипова.

Она добавила, что 31 августа глава администрации Ялты Иван Имгрунт издал постановление №2799-п о проведении работ по планировке земельного участка под места захоронения на поселковом кладбище. Но этот документ — лишь для сброса мусора «Мрии», считает Осипова.

«На самом деле никакого планирования территории для новых мест захоронения там не сделаешь. Да и как вообще его там можно сделать, просто тупо сбасывая с обрыва вниз тонны земли и мусора? Там как минимум нужно внизу стену подпорную строить высотой метров 50, чтобы эта земля не размывалась от дождя и грунтовых вод на дорогу, деревья спиливать и выкорчевывать пеньки», — пояснила Светлана.

Подрядчикам «Мрии», которые следят за выполнением заказов отеля на вывоз мусора, уже направлены запросы по поводу сброса отходов в Бекетово, сообщили нам в пресс-службе рекреационного комплекса. Сейчас сотрудники отеля проводят проверку, чтобы узнать, чьи самосвалы свозят мусор на кладбище, уточнили в пресс-службе «Мрии».

Напомним, в конце августа «Мрию» также уличили в сбросе отходов жители Байдарской Долины. Вину за нелегальный вывоз мусора отель переложил на субподрядчика организации, занимающейся строительством и благоустройством территории вокруг комплекса.

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