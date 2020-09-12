Отдыхающие в Крыму оставляют после себя горы мусора

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Традиционно, особенно в последние годы, летний сезон в Крыму становится причиной настоящего мусорного коллапса.

В приморских городах – Евпатории, Севастополе, Ялте, Феодосии, Судаке – в буквальном смысле не успевают убирать летающие по городу целлофановые пакеты и пластиковые бутылки из-под воды, а на диких пляжах вдоль автомобильных колей растут несанкционированные свалки, до которых коммунальщики далеко не всегда добираются.

О том, что в курортный сезон городам республики особенно не хватает и мусорных баков, и дворников, и уборочной техники, чиновники говорят открыто. Так же в открытую признают, что не справляются с уборкой. Мусорными кучами регулярно возмущается и часть жителей полуострова – в то время, как вторая часть сами без зазрения совести выбрасывает на ходу бычки, банки и пакеты или оставляет после себя мусор прямо на местах отдыха – на пляжах, на полянах возле рек, в горах.

Как разорвать замкнутый круг и найти решение проблемы, никто не знает: одни требуют еще чаще и эффективнее убирать, другие советуют штрафовать нарушителей, третьи просят людей жить по принципу «чисто не там, где убирают, а там, где не сорят». Зато чтобы найти сам мусор, особых трудов не нужно.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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