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Коронавирус в Крыму

Названы противопоказания к вакцине от коронавируса

08:08 суббота, 12 сентября 2020
Названы противопоказания к вакцине от коронавируса

фото © pixabay.com

Полный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса будет сформирован лишь после окончания клинических исследований препарата.

Однако уже сегодня врачи могут назвать ряд заболеваний и состояний, при которых прививаться нельзя без получения одобрения лечащего врача.

Как рассказал СМИ доктор Владислав Жемчугов, есть ряд заболеваний, при которых вакцинация проводится крайне осторожно. Противопоказаниями к вакцинации от коронавируса являются воспалительные и аутоиммунные болезни, прежде всего, ревматические (к ним относятся, например, ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, красная волчанка), а также системные заболевания крови.

«При так называемых аутоиммунных заболеваниях иммунитет человека начинает работать против себя, - рассказывает терапевт Николай Морозов. – Поэтому его стимуляция извне может привести к обратному эффекту, то есть тому самому цитокиновому шторму».

Кроме того, осторожности требуют пациенты с онкологическими заболеваниями, проходящие интенсивный курс лечения, в частности, препаратами, подавляющими иммунную систему. С одной стороны, они становятся особенно уязвимыми перед инфекциями, с другой - вакцинация может усугубить их состояние.

«Никакие прививки нельзя делать, если у человека идет активный инфекционный процесс. Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний являются временными противопоказаниями для проведения прививок. Плановые прививки проводятся через 1-2 недели после выздоровления или в период ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях и др. прививки проводятся сразу после нормализации температуры», - рассказала врач-педиатр Надежда Зырянова.

Живые вакцины, например, нельзя вводить пациентам, у которых развилась иммуносупрессия на фоне лучевой терапии или длительного лечения кортикостероидными гормонами (нужно выждать месяц после курса лечения).

Существуют и абсолютные противопоказания к любой вакцинации. Среди них - аллергия на какой-нибудь компонент вакцины или на вещества, которые могут давать перекрестную аллергическую реакцию (например, есть вакцины, которые противопоказаны тем, у кого аллергия на куриный белок, белок перепелиного яйца, пекарские дрожжи, латекс, желатин и пр.) В противном случае могут быть серьещные осложнения в виде анафилактической реакции, ангионевротический отек, синдрома Стивенса-Джонсона, Лайелла, сывороточной болезни; энцефалита, поражения ЦНС, серозного менингита и пр.

- Вакцины не прошедшие клинических исследований среди детей, не применяются в педиатрической практике, - говорит педиатр Надежда Зырянова. – Поэтому пока вакцина от коронавируса не будет исследована таким образом, детям ее вводить нельзя.

В тексте использованы материалы: МК

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