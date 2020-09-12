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Происшествия

На трассе «Таврида» перевернулся микроавтобус с людьми

08:14 суббота, 12 сентября 2020

Вечером в пятницу, 11 сентября, на крымской трассе произошло ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщают очевидцы.

Авария случилась около 21:00 на трассе Симферополь-Феодосия в районе поворота на Коктебель. В результате столкновения с легковушкой микроавтобус опрокинулся на бок на обочину. На месте работали медики скорой помощи, спасатели МЧС, сообщают очевидцы.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по РК, на трассе в районе села Насыпное столкнулись автомобили ЗАЗ-1103 «Славута» и «Mercedes-Benz». «В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 2 человека, - сообщили спасатели. - Проведена деблокация водителя автомобиля ЗАЗ».

Пострадавшие с травмами средней степени тяжести госпитализированы в горбольницу №1 Феодосии. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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