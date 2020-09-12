Происшествия
На трассе «Таврида» перевернулся микроавтобус с людьми
Вечером в пятницу, 11 сентября, на крымской трассе произошло ДТП с пострадавшими.
Об этом сообщают очевидцы.
Авария случилась около 21:00 на трассе Симферополь-Феодосия в районе поворота на Коктебель. В результате столкновения с легковушкой микроавтобус опрокинулся на бок на обочину. На месте работали медики скорой помощи, спасатели МЧС, сообщают очевидцы.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по РК, на трассе в районе села Насыпное столкнулись автомобили ЗАЗ-1103 «Славута» и «Mercedes-Benz». «В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 2 человека, - сообщили спасатели. - Проведена деблокация водителя автомобиля ЗАЗ».
Пострадавшие с травмами средней степени тяжести госпитализированы в горбольницу №1 Феодосии. Обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее Новости Крыма сообщали:
На Южном берегу Крыма столкнулись три иномарки. На одной из крымских трасс водитель иномарки стал виновником двойной аварии, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по РК.
На крымском пляже погибла отдыхающая. Вчера на пляже в пгт. Орджоникидзе погибла женщина.
В Симферополе из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 16 человек. В симферопольском микрорайоне «Пневматика» произошел пожар в многоквартирном доме, сообщила пресс-служба МЧС Крыма.
В Ялте мужчина упал в реку с дерева. Жителя Ялты, залезшего на дерево, пришлось доставать из реки. При падении с высоты мужчина повредил ногу, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
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