На Приморском бульваре Севастополя хотят поставить еще один памятник

Члены Севастопольского Морского собрания обратились к депутатам Заксобрания с призывом решить вопрос об установке на Приморском бульваре памятника «Севастопольский вальс».

Авторы письма уверяют, что этого давно ждут жители города. Установка памятника обойдется в 11 млн. рублей и будет, по мнению авторов идеи, способствовать «сохранению духа Севастополя».

Принятие подобных решений не входит в компетенцию депутатов. Существует порядок, в соответствии с которым предложение об установке памятника уже дважды рассматривалось на заседаниях Архитектурно-художественного совета. Одно из заседаний было выездным. Результат каждый раз следовал отрицательный - инициаторам установки предложили подыскать другое место. Однако они настаивают именно на Приморском.

Самое интересное, что в июне этого года то же Морское собрание поддержало предложение настоятеля Свято-Никольского храма о. Георгия установить в море напротив Синопской лестницы металлический пятитонный якорь в честь победы России в Синопском сражении, а между театром Луначарского и гостиницей Севастополь - часовенку. Не многовато ли для одного Приморского бульвара?

Против самого памятника, подчеркивает глава комитета по градостроительству и земельным вопросам Заксобрания и член Архитектурно-художественного совета Вячеслав Горелов, члены совета ничего не имеют. В настоящее время «Севастопольский вальс», автором которого является Георгий Григорьянц, существует лишь как бронзовая миниатюра. Но если уж принимать решение о его установке, то точно не на Приморском бульваре.

Одним из альтернативных мест, по мнению Вячеслава Горелова, могла бы стать площадь перед железнодорожным вокзалом Севастополя.

«Сейчас привокзальная площадь фактически лишена своей доминанты. И, если архитектурное сообщество и горожане поддержат такое предложение, такое место можно было бы считать приемлемым. Если, конечно, скульптура будет обладать высокими художественными достоинствами и впишется в архитектурный ансамбль площади. Но совершенно точно надо прекратить начавшиеся в 2014 году активные попытки внедрения новых объектов и новых смыслов в сложившийся ансамбль городского кольца», - подчеркивает Горелов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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