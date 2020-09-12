На пляже в Феодосии ручей нечистот стекает в море

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В центре Феодосии на пляж попадают канализационные стоки.

Образовавшийся ручей из нечистот образовал вымоину у кромки воды и стекает прямо в море.

В результате сброса канализационных стоков на пляже ощущается стойкий запах нечистот. Несмотря на это, отдыхающие с детьми продолжают загорать и купаться неподалеку.

Накануне в пресс-службе министерства курортов и туризма правительства Крыма сообщили о проведении рейдов по пляжам в Феодосии, в ходе которых проверяли соблюдение санитарных требований, связанных с риском распространения новой короновирусной инфекции.

По сообщению министерства, требования «соблюдаются в полном объеме».

Ранее депутат российской Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что на приеме граждан, который она провела в Феодосии, поступило много жалоб от местных жителей на загрязнение моря канализационными сбросами.

Также сообщалось, что прокуратура Крыма проверит, кто сбросил неочищенные канализационные стоки на пляж в Коктебеле. Как сообщила пресс-служба ведомства, также «будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц при эксплуатации канализационных очистных сооружений». При этом в поселке до сих пор не построена единая система канализования.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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