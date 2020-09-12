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Крымские чиновники врут на всех уровнях – об этом заявили в телевизионном ток-шоу «На грани».

«Чиновники более низкого ранга привыкли очень смело врать чиновникам более высокого ранга, – отметил председатель комитета Госсовета Крыма по социальной политике и делам ветеранов Сергей Богатыренко. – Помните, глава Крыма 3 месяца назад сказал, что проблем с водой не будет, не переживайте, мы пройдем – никаких графиков отключения воды не будет.

Проходит полтора месяца, и мы входим в это пике. А почему так происходит? Интересно, когда они дают ему отчет, они дают с учетом 80%-ных утечек? Вы кладите на стол главы республики честные цифры, тогда не будет такого, что глава говорит одно, а чрез 1,5 месяца происходит совершенно другая ситуация».

Другие участники обсуждения отметили, что это уже система: сколько продержится на своей должности чиновник, который подаст честные цифры, – вопрос риторический, а сейчас все можно списать на ковид, на ЧС и так далее.

И кстати, теперь, когда стало понятно, что все доклады в начале и середине лета по воде были «оголтелым обманом», тот же Аксенов не торопится привлечь к ответственности тех, из-за кого проблему довели до ЧС.

Да сам крымский премьер до сих пор не объяснил, куда делись миллиарды, выделенные на решение водной проблемы Крыма, о которых он говорил 6 лет назад.

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