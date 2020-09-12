«Крым не устоит»: в Украине назвали новый способ уничтожить Черноморский флот

фото © Генштаб Украины

В Киеве считают, что достигли прорыва в ракетостроение, благодаря чему могут «стереть с лица Земли» Москву

Главным средством давления на Россию является ракетный комплекс «Нептун». В украинском военном ведомстве неоднократно заявляли, что данное оружие является «принципиально новым и сможет помочь в борьбе с русской агрессией».

«Нептун» - это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей. Комплекс предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья, защиты побережья на опасных направлениях вероятного высадки десанта.

«Нептун» является перспективной украинской разработкой, его ракеты способны уничтожать не только корабельные цели, но и наземные. Ракеты являются современным видом вооружения, они управляемые и малозаметны для вражеских радаров.

Известно, что ракеты «Нептуна» могут уничтожать цели на дистанции до 240 километров. В ходе тестов они попали в мишени на расстояниях 80 и 110 километров. По словам представителей ВСУ, данной дистанции хватит, чтобы достать до Крыма и Новороссийска.

В РФ в свою очередь уверили, что в действительности «Нептун» не является «принципиально новой разработкой». По сути это лишь глубоко модернизованная версия советской ракеты. Ее внешний облик имеет сходство с российской Х-35. При этом украинская разработка по своим возможностям уступает ракете созданной в России. Из-за своей устаревшей конструкции, она станет легкой мишенью для средств ПВО, пишет РИА Новости.

Согласно официальной информации, ПКР «Нептун» — украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей. Разработана Луч на основе советской ракеты Х-35, в производстве которой принимали участие предприятия УССР.

Ракета впервые была представлена на выставке «Оружие и оборона» в Киеве в 2015 году и была создана на основе конструкторских решений советской противокорабельной ракеты Х-35. Первые испытания провели 22 марта 2016 года.

Появился видеоролик с огневых испытаний ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун, которые прошли в Одесской области. Видео опубликовали на YouTube канале Defense Express Channel.

На записи видно точное попадание ракеты в морскую цель.

Заявленная дальность пуска ракеты составляет до 280 км. Скорость - около 1000 км/ч, высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 м. Масса ракеты - 870 кг, масса боевой части -150 кг. Одной крылатой ракеты из комплекса Нептун вполне достаточно для потопления корабля тоннажем до 5000 тонн.

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