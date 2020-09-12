Коронавирус приближается к Аксенову и дефицит врачей: Крым в условиях пандемии

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Полгода назад в Крыму официально выявили первый случай коронавируса. С тех пор для его жителей начался период новой реальности.

Антирекорды заболеваемости, которые начали фиксировать в начале августа, продолжаются. Статистика упорно растет, но власти Крыма не видят оснований для ужесточения ограничительных мер.

По официальным данным властей Крыма, на полуострове за полгода коронавирус диагностировали у более, чем трех тысяч человек. Из них две тысячи, судя по динамике, заболели в течение августа и начала сентября. Еще более двух тысяч человек находятся под наблюдением как потенциальные инфицированные.

Рекордное количество инфицированных выявили 11 сентября – 70 случаев.

10 сентября их было почти столько же – 67. В остальные дни недели фиксировали в среднем по полсотни заболевших.

В Крымской правозащитной группе считают, что одной из причин резкого увеличения заболеваемости на полуострове могут быть массовые мероприятия, а также регулярные приезды туристов из многих регионов России, неблагополучных по коронавирусу.

Среди заболевших коронавирусом в Крыму на этой неделе оказалась вице-премьер правительства Крыма, курирующая сферы здравоохранения и соцполитики, Елена Романовская.

О положительном результате ее теста стало известно на следующий день после участия Елены Романовской в заседании Совмина, где в одном помещении с ней присутствовали другие чиновники, включая главу Крыма Сергея Аксенова, спикера парламента Крыма Владимира Константинова и сенатора от Крыма Ольгу Ковитиди.

«У меня положительный анализ пришел, это не секрет. Я чувствую себя хорошо. Все люди могут заразиться, независимо от того, какую должность занимают. Мы выезжаем, встречаемся с людьми», – заявила Елена Романовская РИА Крым.

Ранее вице-премьер высказывалась скептически об опасности коронавируса. Весной она заявляла, что «большой угрозы от него не видит».

Сергей Аксенов ранее сказал, что ежедневно тестируется на коронавирус.

Болеть COVID-19 начали и учителя крымских школ. Из-за этого три класса в симферопольских школах переведены на дистанционное обучение, сообщила заместитель главы администрации города Татьяна Сухина.

Учебный год в Крыму, напомним, проходит по распоряжению местных властей в очном формате.

Из-за пандемии коронавируса в Симферополе на две недели закрыли на карантин молочную кухню городской поликлиники № 3. Карантин введен в связи с выявлением коронавируса у одного из сотрудников учреждения.

Получателям молочной продукции для детей, оплатившим услуги молочной кухни, обещают выдать продукцию после возобновления ее работы.

В Центре медицины катастроф Крыма тем временем заявляют о нехватке врачей. Дефицит медиков возник на Южном берегу полуострова во время курортного сезона.

Однако проблема касается не только этого региона. В Министерстве здравоохранения правительства Крыма объявили набор на вакансии медиков для работы с больными коронавирусом.

«Для работы в госпиталях для пациентов с коронавирусом в Крыму требуются врачи-анестезиологи, врачи различных специальностей, медицинские сестры, в том числе анестезисты. Предусмотрен вахтовый метод работы», – говорится в сообщении ведомства.

Украинские власти на этой неделе отменили двухнедельную самоизоляцию для студентов и абитуриентов из Крыма. Однако эта обязанность остается для всех остальных, кто пересекает пункт въезда/выезда.

В Кабинете министров Украины также готовятся создать на админгранице с Крымом медицинские пункты. В них планируют организовать тестирование на коронавирус и другие заболевания для тех, кто проходит через пункты въезда-выезда.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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