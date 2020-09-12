Какой сегодня праздник 12 сентября

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Сегодня, 12 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День семейного общения

Фото pixabay.com

День семейного общения ульяновцы отмечают с 2007 года. В июне 2009 года был принят региональный закон N 65-ЗО «О праздниках и памятных датах Ульяновской области», которым День семейного общения был утвержден официально, как памятная дата Ульяновской области. Этот праздник является хорошим поводом, чтобы провести время вместе со своей семьей, уделить внимание близким.

Семья – это главная опора в жизни, самое дорогое достояние человека, ради которого мы живем и стремимся к лучшему.

День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского

Этот день решено было освятить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую, северную столицу, Петербург, основанную на берегах Невы.

Почитание благоверного князя началось сразу же по его погребении. Нетленные мощи благоверного князя были открыты, по видению, перед Куликовской битвой в 1380 году, и тогда же установлено местное празднование. К молитвам святого князя, прославившегося обороной Отечества, русские полководцы прибегали и во все последующие времена.

Сегодня День перенесения мощей благоверного князя Александра Невского празднуется Русской православной церковью по новому стилю 12 сентября.

Александр Сытник

В этот день отмечается большой праздник - перенесение мощей благоверного князя Александра Невского, заступника земли русской. В памяти потомков навсегда останутся два великих сражения князя, в которых он одержал победу: Невская битва 1240 года и Ледовое побоище на Чудском озере в 1242 году.

Также сегодня, 12 сентября, отмечают такие праздники:

- Международный день вязания крючком (International Crochet Day)

- День памяти преподобного Христофора Римлянина

- День джипера

- Всемирный день оказания первой медицинской помощи

- День программиста в России

- День украинского кино

- День физической культуры и спорта Украины

- День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций

- День виртуальной бутылки

- День заглядывания в окна

- День Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize)

- День осознанности (Mindfulness Day)

- День шоколадно-молочного коктейля (National Chocolate Milkshake Day) в США

- День видеоигр (Video Games Day) в США

- День поощрения (National Day of Encouragement) в США

Сегодня именины празднуют: Григорий, Даниил, Иван, Игнатий, Павел, Федор, Ферапонт, Макар, Александр, Афанасий, Евстафий, Яков, Савва, Никодим, Гавриил, Ефрем, Арсений, Денис, Виктория, Леонид, Христофор, Корнилий, Филик, Фантин, Аникий, Вриена, Евлалий, Иоанникий, Сармат, Септимин, Спиридон, Фортуниан, Януарий (Иануарий).

Что происходило 12 сентября в прошлые годы

1213 - армия альбигойцев (придерживались мистических учений Грааля, в стане католиков считались еретиками) терпит поражение от французских крестоносцев в битве при Мюре.

1698 - основан город Таганрог (порт на берегу Азовского моря).

1723 - Российская империя отхватила у персов побережье Каспийского моря вместе с важным нефтяным городом Баку, данное событие существенно увеличило влияние русских на Среднюю Азию.

1948 - войска Хайдарабада потерпели поражение от индийской армии, а сама область вошла в состав Индии.

1953 - первым секретарем КПСС стал Никита Хрущев.

1958 - инженер Джек Килби испытал первую интегральную схему, однако первый промышленный образец создал Роберт Нойс.

1974 - лишился власти император Эфиопии Хайле Селассие I (происходил из легендарной династии потомков царя Соломона).

2006 - состоялся легендарный концерт Мадонны в Москве на стадионе Лужники в рамках Confessions Tour.

2007 - правительство Михаила Фрадкова сложило полномочия перед избранным Президентом России.

2008 - в Харькове состоялся первый концерт группы Queen, в рамках Европейского тура в поддержку акции борьбы со СПИДом.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 12 сентября. Какие праздники будут завтра?

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