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Коронавирус в Крыму

Число жертв коронавируса в Крыму приближается к четырем десяткам

10:52 суббота, 12 сентября 2020
Число жертв коронавируса в Крыму приближается к четырем десяткам

фото © gazetauzao.ru

Еще два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Крыму за последние сутки, говорится в сводке Минздрава региона.

Таким образом, число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 38. Согласно сводке, лечение продолжают 995 пациентов. Выздоровели за прошедшие сутки 73 заболевших. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано более трех тысяч случаев COVID-19. 

Под медицинским наблюдением находятся 2016 человек, изолировано в обсерваторы – 186.

Как ранее сообщалось, за минувшие сутки в Крыму выявили 69 новых случаев коронавируса. 22 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 26 – при скрининге здорового населения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Названы противопоказания к вакцине от коронавируса. Полный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса будет сформирован лишь после окончания клинических исследований препарата.

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Число жертв коронавируса в Крыму приближается к четырем десяткам

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