Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Стабильно много: в Крыму 69 новых заражений коронавирусом ● В Севастополе на карантин закрыли суд ● В Крыму врачи спасли от ампутации ноги туриста с коронавирусом ● Коронавирус приближается к Аксенову и дефицит врачей: Крым в условиях пандемии ● Названы противопоказания к вакцине от коронавируса
Число жертв коронавируса в Крыму приближается к четырем десяткам
фото © gazetauzao.ru
Еще два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Крыму за последние сутки, говорится в сводке Минздрава региона.
Таким образом, число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 38. Согласно сводке, лечение продолжают 995 пациентов. Выздоровели за прошедшие сутки 73 заболевших. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано более трех тысяч случаев COVID-19.
Под медицинским наблюдением находятся 2016 человек, изолировано в обсерваторы – 186.
Как ранее сообщалось, за минувшие сутки в Крыму выявили 69 новых случаев коронавируса. 22 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 26 – при скрининге здорового населения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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