Число жертв коронавируса в Крыму приближается к четырем десяткам

фото © gazetauzao.ru

Еще два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Крыму за последние сутки, говорится в сводке Минздрава региона.

Таким образом, число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 38. Согласно сводке, лечение продолжают 995 пациентов. Выздоровели за прошедшие сутки 73 заболевших. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано более трех тысяч случаев COVID-19.

Под медицинским наблюдением находятся 2016 человек, изолировано в обсерваторы – 186.

Как ранее сообщалось, за минувшие сутки в Крыму выявили 69 новых случаев коронавируса. 22 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 26 – при скрининге здорового населения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму врачи спасли от ампутации ноги туриста с коронавирусом. Мужчину долго отказывались госпитализировать из-за переполненных больниц.

Следы СOVIDa: пациенты могут страдать от нарушений сна и памяти годами. Французские ученые опубликовали статью, в которой описали долгосрочные последствия перенесенного COVID-19.

Названы противопоказания к вакцине от коронавируса. Полный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса будет сформирован лишь после окончания клинических исследований препарата.

Почти половина россиян сказали, что никогда не будут делать прививку от COVID-19. Более 45 процентов опрошенных россиян заявили, что никогда не будут делать прививку против коронавирусной инфекции – вне зависимости от того, российского производства это вакцина или иностранного.