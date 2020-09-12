Аксенов поручил назначить ответственных за каждый бак с водой

Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе совещания о ситуации с водоснабжением Симферополя дал поручение закрепить за каждой цистерной человека, который будет сообщать, когда запасы воды будут заканчиваться.

— За каждой емкостью должен быть персонально ответственный закреплен. Чтобы все понимали, когда примерно заканчивается расход воды. Мы уже должны за неделю-другую примериться к каждому дому, понимать, сколько воды в сутки забирается. Своевременно, не дожидаясь когда поступит обращение организовывать этот подвоз, — сказал Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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