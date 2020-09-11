Житель Севастополя получил срок за призывы к экстремизму

В действиях жителя города были «признаки возбуждения ненависти либо вражды по национальному признаку».

Житель Севастополя признан виновным в совершении преступлений, связанных с «публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные в интернете». Противоправная деятельность гражданина была пресечена сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю.

«Установлено, что 41-летний гражданин размещал в одной из социальных сетей материалы и комментарии националистического характера», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В своем заключении эксперт пришел к выводу, что в опубликованных комментариях содержались публичные призывы к экстремистской деятельности, а также признаки возбуждения ненависти либо вражды по отношению к группе лиц по национальному признаку.

Решением Гагаринского районного суд города Севастополя обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях, ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на два года.

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