Ждали полвека и еще подождут: сдачу очистных в Ялте перенесли еще на год

фото © Википедия

В городском округе Ялта впервые с 1980-х годов проводится капитальный ремонт глубоководных выпусков. По оценкам специалистов, износ сооружений достиг 90%.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города Ялта.

«Глубоководные выпуски в море были построены в 1970-1980-х годах, капитальный ремонт никогда не проводился, износ канализационных очистных сооружений (КОС) составляет от 70 до 90%, – цитирует пресс-служба главу Ялты Ивана Имгрунта. – На протяжении десятилетий это было большой проблемой для города, поскольку напрямую влияло на качество морской воды и экологическую обстановку».

Проведение капитального ремонта глубоководных выпусков ведется в поселках Отрадное, Симеиз, Гурзуф, Форос. Проектно-изыскательские работы ведутся по объектам КОС в поселках Кацивели и Санаторное.

«В Отрадном уже выполнены подготовительные работы на береговом и морском участках, произведен монтаж временного трубопровода и поднятие валунов. Все они выполняются в рамках контракта, общая стоимость которого составляет более 315 млн. рублей, – сообщили в администрации Ялты. – Стоимость работ по капитальному ремонту глубоководного выпуска в Симеизе составляет более 198 млн. рублей. Здесь уже проведены подготовительные работы на береговом и морском участках».

Кроме того, продолжаются работы по капитальному ремонту глубоководного выпуска канализационных очистных сооружений в Форосе на сумму 124 млн. рублей. В текущем году начался капитальный ремонт глубоководного выпуска в Гурзуфе на сумму более 127 млн. рублей.

По словам главы администрации Ялты, работы по капитальному ремонту всех четырех глубоководных выпусков в море планируется завершить в следующем году.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты ужесточат штрафы за складирование строительного мусора. Ялтинские власти активизируют работу по ликвидации свалок строительного мусора.

Минимум полгода: как долго жители Симферополя будут без воды. Жителям Симферополя будут подавать воду по графикам приблизительно до марта, однако ситуацию могут изменить осадки.

Сдачу полигона ТКО в Крыму перенесли из-за проблем с оборудованием. Срок сдачи в эксплуатацию рекультивированного полигона твердых коммунальных отходов в симферопольском микрорайоне Каменка перенесен из-за проблем с поставками оборудования.

В Крыму всерьез решили запустить самолет, который вызывает дожди. Премьер-министр РК Юрий Гоцанюк рассказал, когда запустят самолет, который будет сбивать осадки с крымского неба.