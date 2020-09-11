Заразившаяся COVID-19 вице-премьер Крыма госпитализирована

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Вице-премьер – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская госпитализирована в 7 городскую больницу Симферополя после заражения коронавирусом.

По данным СМИ, вместе с Романовской в больницу накануне попали минимум два ее родственника.

«Елена Васильевна (Романовская) лежит в отдельной палате, ей обеспечены условия для удаленной работы – в палату подведен интернет, установлен большой телевизор. Она в курсе всего происходящего в республике. Для минимизации дальнейших контактов вице-премьера в ее палате имеется санузел с душевой кабиной, питание тоже подается в палату», – рассказали об условиях пребывания Романовской в больнице.

По данным агентства, палата вице-премьера Крыма находится на 4 этаже больницы, где был проведен ремонт.

Ранее сотрудники приемного отделения 7 городской больницы обращались к Елене Романовской с просьбой организовать для них душ, необходимый после работы в «красной» зоне с коронавирусными больными, однако вице-премьер объяснила, что пока нет технической возможности его установить.

Сама Романовская 9 сентября подтвердила информацию о заражении коронавирусом. Она стала первым членом Совета министров республики, кто заразился COVID-19.

В качестве вице-премьера Романовская курирует деятельность минздрава республики. Накануне лабораторного подтверждения заражения она принимала участие в заседании правительства Крыма. 7 сентября Романовская лично посетила фестиваль «Пара-Крым» в Евпатории, а 4 сентября проводила брифинг по ситуации с детским домом «Елочка» по итогам правительственной проверки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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